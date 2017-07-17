США в понедельник осудили насилие со стороны «головорезов правительства» Венесуэлы против граждан республики. Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на регулярном брифинге для журналистов.



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«Мы осуждаем насилие со стороны головорезов правительства против невинных избирателей и усилия правительства по подрыву демократии в Венесуэле. Мы вновь призываем к отмене созыва Конституционной ассамблеи (КА), назначенного на 30 июля, а также к проведению свободных и справедливых выборов», — сказал он.

«Мы поздравляем венесуэльский народ с огромной явкой на вчерашний референдум и недвусмысленным заявлением, которое они сделали и передали правительству», — заключил Спайсер, добавив, что США внимательно следят за ситуацией в стране и обеспокоены ей.

Реакция Трампа

В опубликованном Белым домом заявлении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что «венесуэльцы снова ясно дали понять, что они поддерживают демократию, свободу и верховенство закона». «Тем не менее их решительные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором, — считает глава вашингтонской администрации. — Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока Венесуэла разрушается».

Трамп подчеркнул, что если венесуэльские власти созовут КА, то «Соединенные Штаты предпримут решительные и оперативные экономические меры». О каких именно действиях идет речь, президент не пояснил. По его словам, Вашингтон поддерживает «народ Венесуэлы в их стремлении восстановить свою страну до полной и процветающей демократии».

В воскресенье политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро провели «народный референдум». Как объявила комиссия из ректоров ведущих венесуэльских университетов, выступавшая в качестве гаранта организации честного голосования, в нем приняли участие свыше 7 млн человек.

Согласно оглашенным данным, более 98% принявших участие в волеизъявлении высказались против созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, были назначены исполнительной властью на 30 июля. Исполнительная власть не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

Решение президента страны Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.