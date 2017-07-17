Лесные пожары в Европе охватывают новые регионы

Сорокаградусная жара вызывает все новые пожары на юге Европы. Тушение огня затруднено как масштабами пожаров, так и сильным ветром.



Пожар на полуострове Луштица неподалеку от Тивата, Черногория. 17 июля 2017 года. Фото: Reuters

На юге Европы из-за непрекращающейся жары лесные пожары охватывают все новые регионы. В понедельник, 17 июля, особенно напряженной ситуация была в Италии, Черногории и Хорватии.

Мэр Рима говорит об экологической катастрофе

За день итальянские пожарные по всей стране совершили более тысячи выездов на тушение огня. 18 крупных пожаров возникли вокруг Рима. Пламя перекинулось на сосновый лес Кастель-Фузано, который находится в пригороде итальянской столицы. Пожар практически отрезал Рим от побережья. Отдыхающие в спешке покидали пляж, а местные жители — свои дома. Полиция арестовала двух человек, которых считают поджигателями леса.

Другой обширный пожар добрался до больницы Сант-Андреа в северной части Рима. Губернатор региона Лацио Никола Цингаретти, заявил, что будет просить о введении чрезвычайного положения, мэр Рима Вирджиния Раджи назвала происходящее экологической катастрофой.

В Тоскане из-за пожаров эвакуировали туристические кемпинги. На Сицилии огонь уничтожил сотни гектаров пастбищ. В провинции Сиена большой пожар бушует три дня, и с ним не могут справиться. Власти региона Кампания на юге Италии запросили министра обороны о поддержке армии. В Неаполе по-прежнему остается критической ситуация в районе Везувия. Продолжаются пожары в Калабрии.

Балканы в огне

В Черногории сильный пожар приблизился к курортному городу Сутоморе, в 30 км от столицы страны Подгорицы. Из-за густого дыма и надвигающегося огня с пляжа срочно эвакуировали сотни человек. В понедельник пожары вспыхнули и в ряде других мест на побережье Адриатического моря. Тушение огня затруднено из-за сильных ветров.

Главы муниципалитетов Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.

Сложной остается ситуация и в других балканских странах. Так, в Хорватии огонь подошел к городам Шибеник и Пула. В Боснии и Герцеговине пожар бушует недалеко от городов Мостар и Требинье.