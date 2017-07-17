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Белый дом раскрыл содержание встречи сына Трампа с адвокатом из России

18.07.2017 09:12 — Новости Мира | Tut.by  
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На встрече Трампа-младшего и Натальи Весельницкой не обсуждалось ничего, кроме запрета на усыновление детей из России и «закона Магнитского». Об этом журналистам заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.


Дональд Трамп-младший. Фото: Reuters

В Белом доме подтвердили, что темой встречи сына Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой было обсуждение запрета на усыновление детей из России и ​"закон Магнитского". Об этом на встрече с журналистами рассказал официальный представитель американской администрации Шон Спайсер, говорится в сообщении Белого дома.

Спайсер отметил, что не хотел бы вникать в детали этой ситуации. В то же время он подчеркнул, что «довольно часто люди, получающие информацию в разгар избирательной кампании, выясняют, что это за информация». Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Весельницкая связывалась с Трампом-младшим с целью передать компромат на Хиллари Клинтон.

«Именно так он и сделал. Президент пояснил это в своем Twitter. И, насколько нам известно, нет ничего, что заставило бы кого-либо поверить в то, что на этой встрече обсуждалось что-либо кроме усыновления и «закона Магнитского», — заявил Спайсер.

Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой прошла во время президентской кампании 2016 года в США. Впервые об этом сообщила газета The New York Times 9 июля. 11 июля Трамп-младший опубликовал свою переписку с посредником в организации встречи с адвокатом. Он рассказал, что поводом для встречи было предложение от российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова, пообещавшего предоставить информацию, связанную с Хиллари Клинтон. В переписке содержалось указание на то, что информация исходила от «генпрокурора России».

В интервью Fox News Трамп-младший подчеркнул, что не извлек из встречи ничего полезного и назвал ее «пустой тратой времени». По его словам, в основном на встрече говорилось о запрете в России усыновления детей родителями из США, которое было принято в ответ на «закон Магнитского».

Сама Весельницкая пояснила, что на встрече рассказала сыну Трампа о финансировании главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон (смерть юриста фонда Сергея Магнитского стала причиной принятия названного в его честь закона о санкциях в США). В отношении этого вопроса она вела собственное расследование, итоги которого представила генпрокурору Юрию Чайке. Также она подтвердила, что на встрече присутствовали глава штаба Трампа Пол Манафорт и его зять Джаред Кушнер, отметив при этом, что активного участия в разговоре они не принимали.

Как позднее сообщил телеканал CNN, проверкой информации о встрече сына Трампа занялся спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы Роберт Мюллер.

 
 
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На встрече Трампа-младшего и Натальи Весельницкой не обсуждалось ничего, кроме запрета на усыновление детей из России и "закона Магнитского".

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