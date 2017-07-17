Суд арестовал главу турецкого представительства Amnesty International

Суд Турции постановил в среду поместить под стражу шестерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер. Им вменяется в вину участие в террористической организации, сообщило агентство Associated Press .



Фото: Amnesty International

По его данным, еще четверо ранее задержанных активистов были отпущены под подписку о невыезде.

«Теперь стало ясно, что борьба за права человека стала в Турции преступлением», — приводит агентство комментарий секретаря Amnesty International Салила Шетти.

Эсер и другие правозащитники были задержаны 5 июля. Как отмечает агентство, они участвовали в собрании организации, которая, якобы «склонна продолжить попытки совершить государственный переворот» в стране.