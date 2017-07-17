Начались переговоры по Brexit: что нужно о них знать

Пришло время горячей фазы переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Издание Deutsche Welle — о самых спорных темах и графике Brexit.



Главный переговорщик от ЕК Мишель Барнье (справа) и министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис. Фото: Reuters

По-настоящему переговоры о выходе Великобритании из Европейского Союза начались только в понедельник, 17 июля 2017 года. Формально в Брюсселе стартовал сейчас уже второй раунд, но первый был, по общему признанию, только малозначимой вежливой прелюдией. Главные споры — впереди.

Что будет с гражданами ЕС, проживающими в Великобритании?

С точки зрения Евросоюза, нужно решить три главных проблемы, связанные с выходом Великобритании из ЕС. Первая — это права более 3 миллионов граждан стран-членов Евросоюза, которые в настоящее время проживают на территории Великобритании. Для Лондона, в свою очередь, важна судьба полутора миллионов британцев, живущих в ЕС.

Переговорщики из Лондона предложили такое решение: европейцы получат право остаться, если подадут специальное прошение о получении вида на жительство. Но в ЕС не согласны с этим предложением, потому что, во-первых, в прошении могут отказать. Во-вторых, вид на жительство можно потерять после долгого отсутствия. В-третьих, стороны до сих пор не пришли к единому мнению, где граждане ЕС, живущие в Великобритании, смогут в случае необходимости защищать свои права — в Европейском суде в Люксембурге или в местных британских судах.

Счет за Brexit

Вторая спорная и щекотливая тема — финансовые обязательства Соединенного Королевства перед Евросоюзом. Долгое время в Лондоне делали вид, что никаких денег вообще платить не собираются, но на прошлой неделе британские власти официально признали сам факт таких обязательств. Правда, это еще не значит, что компромисс удастся легко найти.



Фото: dw.com

Тем более что речь идет о сумме до 100 миллиардов евро — это верхняя планка требований Брюсселя. На самом деле «счет за развод с ЕС» может составить от 25 до 73 миллиардов, по оценкам Европейского центра реформ. Аналитический институт Bruegel оценивает сумму обязательств Лондона перед ЕС от 25 до 63 млрд, а деловая газета The Financial Time — от 55 до 75 миллиардов евро.

Один пример: ЕС требует от Великобритании полмиллиарда евро на переезд из Лондона на континент Европейского агентства лекарственных средств. Должна ли Великобритания платить за это, и если да, то сколько? Таких спорных моментов — очень много, все они должны стать частью будущего соглашения.

Проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией

Ни ЕС, ни Великобритания не хотят, чтобы на границе между Ирландией (входит в ЕС) и Северной Ирландией (часть Великобритании) вновь появились пограничные укрепления. Обе стороны выступают за поиск приемлемого решения, но детали отсутствуют. Позиция британского правительства пока не ясна.

Все усложнилось после неудачных для премьера Терезы Мэй парламентских выборов, прошедших 8 июня. По их итогам тори потеряли абсолютное большинство в Палате общин. Для создания правительства им понадобилась поддержка крайне правой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Как она повлияет на позицию консерваторов по проблеме границы, еще неизвестно.

Настроения партнеров: все готовы к тому, что станет хуже

Атмосфера на переговорах достаточно напряженная, как говорят знакомые с ситуацией наблюдатели. Никто не удивится, если она ухудшится. Европейцы недовольны сложившимся положением, считая, что британцы недостаточно подготовлены к переговорам.

Их опасения могли подтвердиться на переговорах 17 июля: пока дипломаты ЕС носили с собой кипы бумаг, у британцев никаких бумаг не было вовсе, не считая записной книжки у главы делегации Дэвида Дэвиса.

«Может быть, у них отличная память или они спрятали документы под столом», — язвительно прокомментировала этот эпизод газета The Guardian.

Британцы, в свою очередь, считают, что европейцы используют переговоры о Brexit, чтобы нанести ущерб Великобритании. Так, один из ключевых переговорщиков, Джереми Браун, обвинил Францию в попытках подорвать позиции Лондона как международного финансового центра.

И что дальше?

Стороны договорились, что будут встречаться раз в месяц вплоть до октября 2017 года. Сначала предметом переговоров станет схема выхода Великобритании из ЕС и только потом — модель будущих отношений между ними. Считается, что это поражение для Дэвида Дэвиса, который хотел, чтобы одновременно обсуждались оба пакета тем — «развод» и будущий доступ Великобритании к единому европейскому рынку.

Мишель Барнье, который возглавляет делегацию Евросоюза, говорит, что переговоры об условиях выхода Лондона из ЕС завершатся к концу года. Таким образом, останется еще 8 месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, который запланирован на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения.

Но мало кто в это верит. Есть несколько различных сценариев на тот случай, если указанные сроки будут сорваны.

1. «Жесткий» Brexit без соглашения — самый разрушительный вариант для обеих сторон.

2. Переговоры будут продлены, если все 28 стран Евросоюза согласятся с этим. Считается, что 50 статья Лиссабонского договора этому не противоречит.

3. Наконец, Великобритания может и передумать. Та же 50 статья позволяет ей остаться в ЕС, если остальные страны-члены согласятся с этим.