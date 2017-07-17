В самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о создании государства Малороссия

Представители самопровозглашенных Донецкой народной и Луганской народной республик, а также «19 регионов Украины» объявили сегодня о создании государства Малороссия. Конституционный акт нового государства зачитал на встрече делегатов в Донецке и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.



Александр Захарченко. Фото: dan-news.info

«Мы, представители бывших регионов „Украины“ (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей „Украины“. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название „Украина“ дискредитировало себя», — говорится в конституционном акте.

Согласно документу, столицей нового государства должен стать Донецк.

«Мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство, — пояснил на пресс-конференции журналистам глава ДНР Александр Захарченко. — Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну».

По его словам, оптимальный выход — это создание на переходный период до 3 лет нового государства Малороссии.