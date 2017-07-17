Двоевластные амбиции: что последует за успехом оппозиции в Венесуэле

Успех неформального референдума оппозиции в Венесуэле усилил раскол в элитах и обществе — власти объявили его незаконным и юридически ничтожным, при том что против курса президента Мадуро высказалась почти треть страны.



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В воскресенье, 16 июля, венесуэльцы снова разделились: одна часть страны приняла участие в организованном оппозицией «народном референдуме», другая — в репетиции выборов в Учредительное собрание, устроенной властями.

Полноценные выборы в Учредительное собрание, которое займется реформой конституционного устройства, должны пройти через две недели, 30 июля. На них будут избраны 545 делегатов (в том числе из рабочего класса, как предложил президент Николас Мадуро), которые выработают текст нового Основного закона.

Представители оппозиции, контролирующей 65% мест в нынешнем парламенте, выступают против созыва Учредительного собрания, полагая, что Мадуро, создавая его, хочет заполучить послушный законодательный орган вместо враждебного парламента. Именно поэтому 3 июля оппозиция объявила о проведении 16 июля собственного референдума о доверии правительству.

Три основных тезиса, вынесенных на «народный референдум», таковы: отказ президенту в праве созывать Учредительное собрание, призыв к армии защищать действующую Конституцию, требование досрочных выборов президента. По данным оппозиции, в голосовании приняли участие 7,2 млн человек, из них 98% поддержали требования оппозиции.

В Венесуэле правом голоса обладают 19,5 млн человек. Таким образом, против политики Мадуро проголосовало около 37% от всех совершеннолетних граждан страны. Значительное число, чуть менее 700 тыс. человек, проголосовали на участках за пределами страны.

Как отмечает Би-би-си, юридического статуса «народный референдум» не имеет и его организаторы пообещали сжечь бюллетени, чтобы власти не смогли вычислить голосовавших.

Перехватить повестку

Параллельно с оппозиционным референдумом власти организовали «репетицию» выборов в Учредительное собрание. О том, что пробное голосование пройдет в один день с оппозиционным, стало известно лишь 14 июля.

В ночь на воскресенье президент Мадуро призвал сограждан прийти именно на пробные выборы в Учредительное собрание.

«Лучше заранее понять, как работают машины для голосования, кто конкретно выдвигается, узнать больше информации о голосовании», — убеждал он.

«Народный референдум» оппозиции президент назвал «внутренними консультациями» оппозиции, организованными хаотично, без надлежащего аудита. Ранее избирательная комиссия признала мероприятие оппозиции нелегитимным и юридически ничтожным.

В разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян отметил спокойную риторику президента и его соратников по поводу оппозиционного референдума: они не отказывали оппонентам в праве на его проведение. По мнению Дабагяна, это поспособствует диалогу власти и оппозиции в будущем, снижая угрозу гражданской войны.

Официальные лица и государственные СМИ по большей части обошли вниманием оппозиционный референдум, заострив внимание на успехах «репетиции» выборов в Учредительное собрание. Проправительственное агентство TeleSUR сообщает о «неожиданно высокой явке» и сохранявшихся до поздней ночи очередях. Правда, цифры по явке издание не приводит.

Полускрытое недовольство

Объявленное число участников неформального голосования оппозиции почти совпадает с уровнем поддержки оппозиции в предыдущие годы. Так, на парламентских выборах в декабре 2015 года оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» (MUD) получил 7,7 млн голосов. На президентских выборах в апреле 2013 года единый кандидат от оппозиции Энрике Каприльес получил 7,3 млн голосов.

Формально популярность оппозиции годами держится на одном уровне, но на деле социальная база MUD гораздо шире, уверен независимый эксперт, латиноамериканист Евгений Бай.

«Многие не пришли, опасаясь шантажа и запугивания. Но реальное число противников Мадуро вдвое больше, около 14−15 млн человек», — заявил он РБК. По данным июньского опроса Datanalisis, против изменения Конституции выступают 85% венесуэльцев, а правление Мадуро отрицательно оценивают 72% граждан.

Опрошенные The New York Times участники неформального референдума отмечали, что явка была необычно высокой: люди по несколько часов стояли в очередях к импровизированным урнам, сделанным из коробок от туалетной бумаги и пончиков. На многих участках были замечены чиновники, которых правительство призывало не участвовать в мероприятиях оппозиции. Многие из них скрывали свои лица, но некоторые шли на референдум открыто.

Например, среди голосовавших была генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас. Ранее она склонялась к поддержке правительства, но последние месяцы активно выступала против созыва Учредительного собрания. В конце июня пропрезидентски настроенный Верховный суд запретил ей покидать страну и заморозил ее активы, ссылаясь на некие «серьезные должностные нарушения». По мнению Дабагяна, пример Диас ярко свидетельствует о расколе в правительственной элите, который играет на руку оппозиции.

Многие бывшие сторонники Мадуро теперь открыто говорят о своей оппозиционности, а в соче​тании с успехом «народного референдума» это дает оппозиции моральное право требовать досрочных выборов президента, соглашается Евгений Бай. По его мнению, итоги референдума укрепляют уже существующее в стране после парламентских выборов 2015 года двоевластие.

«Разрешить противостояние смогут лишь президентские выборы, и на них с вероятностью 90% победит представитель оппозиции», — уверен Бай.

Выборы президента должны пройти в Венесуэле не позднее октября 2018 года. Поскольку глава государства имеет право переизбираться неограниченное число раз, Мадуро вправе выставить свою кандидатуру, несмотря на низкие рейтинги. Вторым по вероятности претендентом на пост от правящих социалистов является вице-президент Тарек эль-Айссами. Однако его популярность еще ниже, чем у Мадуро; кроме того, с февраля 2017 года он входит в санкционный список США как предполагаемый наркобарон и спонсор террористических организаций.

Если у президента Мадуро получится переписать Конституцию, «абсурдная левацкая политика властей» сохранится, что окончательно приведет к истощению валютных резервов, оттоку инвесторов и закладыванию в долг государственного имущества, указывает эксперт Брукингского института Дэни Бахар, который проанализировал два возможных сценария развития событий в Венесуэле. По его прогнозу, в случае сохранения нынешнего курса Каракас вынужден будет объявить дефолт по внешнему долгу, что усугубит тяжелейший социально-экономический кризис. В случае же прихода к власти демократической прозападной оппозиции страну ждет долгий процесс выхода из кризиса, который может включать получение кредитов от МВФ на импорт продовольствия, реструктуризацию внешнего долга, ликвидацию бивалютной системы и повышение эффективности нефтяной госкорпорации PdVSA, указывает эксперт.

По данным рейтингового агентства Fitch, к лету 2017 года валютные резервы Венесуэлы сократились до $ 10,1 млрд — снижение на 7% с начала года и на 90% с пика 2013 года. ​Инфляция по итогам прошлого года составила 900%, а падение ВВП — 12%.