Порошенко прокомментировал анонс Малороссии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев восстановит суверенитет над территориями Донбасса и Крыма.



Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

Его слова опубликовал в твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Проект «Новоросія» був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. — П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 июля 2017 г.

«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — процитировал Цеголко Порошенко.

Напомним, 18 июля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о создании государства Малороссия со столицей в Донецке.

Термин «Новороссия» впервые появился в речи российского президента Владимира Путина 17 апреля 2014 года . «Это Новороссия, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством», — сказал тогда Путин.

О создании на базе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «государства Новороссия» было объявлено в мае 2014 года. По первоначальному замыслу, Новороссия должна была стать конфедерацией — союзом независимых государств с правом выхода и вступления в нее. В перспективе к ней предполагалось присоединить территории ряда регионов нынешней Украины.

Однако уже в мае 2015 года стало известно о заморозке проекта в связи с тем, что создание Новороссии не предусматривается минскими соглашениями, подписанными руководством ДНР и ЛНР.