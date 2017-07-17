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Порошенко прокомментировал анонс Малороссии

18.07.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев восстановит суверенитет над территориями Донбасса и Крыма.


Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

Его слова опубликовал в твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — процитировал Цеголко Порошенко.

Напомним, 18 июля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о создании государства Малороссия со столицей в Донецке.

Термин «Новороссия» впервые появился в речи российского президента Владимира Путина 17 апреля 2014 года. «Это Новороссия, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством», — сказал тогда Путин.

О создании на базе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «государства Новороссия» было объявлено в мае 2014 года. По первоначальному замыслу, Новороссия должна была стать конфедерацией — союзом независимых государств с правом выхода и вступления в нее. В перспективе к ней предполагалось присоединить территории ряда регионов нынешней Украины.

Однако уже в мае 2015 года стало известно о заморозке проекта в связи с тем, что создание Новороссии не предусматривается минскими соглашениями, подписанными руководством ДНР и ЛНР.

 
 
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"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом".

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