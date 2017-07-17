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Порошенко прокомментировал анонс Малороссии
18.07.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев восстановит суверенитет над территориями Донбасса и Крыма.
Его слова опубликовал в
«Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — процитировал Цеголко Порошенко.
Напомним, 18 июля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Термин «Новороссия» впервые появился в речи российского президента Владимира Путина
О создании на базе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «государства Новороссия» было объявлено в мае 2014 года. По первоначальному замыслу, Новороссия должна была стать конфедерацией — союзом независимых государств с правом выхода и вступления в нее. В перспективе к ней предполагалось присоединить территории ряда регионов нынешней Украины.
Однако уже в мае 2015 года стало известно о заморозке проекта в связи с тем, что создание Новороссии не предусматривается минскими соглашениями, подписанными руководством ДНР и ЛНР.
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