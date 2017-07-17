ЛНР о Малороссии: на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения

Председатель Народного Совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства — Малороссии. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — отметил Дегтяренко.

Он подчеркнул, что «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».

«Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — заявил председатель парламента ЛНР.

«Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение», — добавил он.

Напомним, 18 июля в Донецке объявили о создании государства Малороссия. Заявление сделал глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Оно было сделано на встрече делегатов в Донецке, где «наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей».