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ЛНР о Малороссии: на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения
18.07.2017 13:19 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Народного Совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства — Малороссии. Об этом
«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — отметил Дегтяренко.
Он подчеркнул, что «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».
«Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — заявил председатель парламента ЛНР.
«Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение», — добавил он.
Напомним, 18 июля в Донецке
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"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины", - отметил Дегтяренко.
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