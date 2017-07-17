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В ОБСЕ назначили генсека и руководителей крупнейших институтов организации

18.07.2017 17:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Вене.


Томас Гремингер. Фото: facebook.com/thomas.greminger.9

Как отмечается, 18 июля завершилась так называемая процедура умолчания после того, как 12 июля постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры умолчания.

Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.

Новым руководителем Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стала бывший министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации стал бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.

Новым Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств назначен бывший генеральный секретарь этой организации Ламберто Занньер.

Беларусь выдвигала своего кандидата, бывшую замглавы МИД, ныне посла в Вене Елену Купчину, на пост генсека ОБСЕ. Ее поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада отказались поддержать Купчину. По данным «Коммерсанта», причиной стали весенние разгоны акций протеста в Беларуси.

Проблемы в ОБСЕ

Организация за полгода австрийского председательства столкнулась с немалым количеством трудностей. Постоянный совет только 1 июня после многомесячного согласования смог принять бюджет на 2017 год. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия Занньера истекли, а очередной административный глава не был назначен, поскольку 57 стран-участниц никак не могли прийти к консенсусу по новой кандидатуре.

Между тем без своих руководителей уже долгое время работали Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и БДИПЧ ОБСЕ, поскольку государства-члены также не могли достичь компромисса.

11 июля глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц по итогам неформальной министерской встречи в австрийском местечке Мауэрбах заявил, что действующее председательство по итогам согласования позиций с министрами предложило утвердить Гремингера в качестве генерального секретаря, а также договорилось о назначении новых кандидатур в три важнейших института.

Курц особо поблагодарил за значительный вклад в эту работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

 
 
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Беларусь выдвигала своего кандидата, бывшую замглавы МИД, ныне посла в Вене Елену Купчину, на пост генсека ОБСЕ. Ее поддержала Россия.

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