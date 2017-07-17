В ОБСЕ назначили генсека и руководителей крупнейших институтов организации

Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Вене.



Томас Гремингер. Фото: facebook.com/thomas.greminger.9

Как отмечается, 18 июля завершилась так называемая процедура умолчания после того, как 12 июля постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры умолчания.

Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.

Новым руководителем Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стала бывший министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации стал бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.

Новым Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств назначен бывший генеральный секретарь этой организации Ламберто Занньер.

Беларусь выдвигала своего кандидата, бывшую замглавы МИД, ныне посла в Вене Елену Купчину, на пост генсека ОБСЕ. Ее поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада отказались поддержать Купчину. По данным « Коммерсанта », причиной стали весенние разгоны акций протеста в Беларуси.

Проблемы в ОБСЕ

Организация за полгода австрийского председательства столкнулась с немалым количеством трудностей. Постоянный совет только 1 июня после многомесячного согласования смог принять бюджет на 2017 год. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия Занньера истекли, а очередной административный глава не был назначен, поскольку 57 стран-участниц никак не могли прийти к консенсусу по новой кандидатуре.

Между тем без своих руководителей уже долгое время работали Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и БДИПЧ ОБСЕ, поскольку государства-члены также не могли достичь компромисса.

11 июля глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц по итогам неформальной министерской встречи в австрийском местечке Мауэрбах заявил, что действующее председательство по итогам согласования позиций с министрами предложило утвердить Гремингера в качестве генерального секретаря, а также договорилось о назначении новых кандидатур в три важнейших института.

Курц особо поблагодарил за значительный вклад в эту работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.