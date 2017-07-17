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Затоплены станции метро и жилые дома. В Стамбуле прошли сильные дожди

18.07.2017 17:50 — Новости Мира | Tut.by  
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В крупнейшем городе Турции наводнение: затоплено несколько станций метро, а наземный транспорт работает с перебоями. В некоторых районах Стамбула под водой оказались первые этажи зданий. Дождь начался накануне вечером и продолжался всю ночь.


Фото: Reuters

Как сообщают местные СМИ, пришлось перекрывать автомобильный тоннель под проливом Босфор, который соединяет две части города. Некоторые авиарейсы в аэропорт Ататюрка задерживались.

Очевидцы публиковали видео из метро: поток воды из тоннеля заливал рельсы.


Фото: Reuters

Жилища и учреждения на первых этажах и подвалы оказались затоплены. Людей спасают в том числе на лодках.


Фото: Reuters

В городе тем временем проходят экстренные совещания, сообщается в официальном Twitter мэрии. Министр транспорта Турции уже назвал происходящее стихийным бедствием.


Фото: twitter.com/TC_istanbul

По данным синоптиков, за сутки в городе выпал рекордный объем осадков.


Фото: Reuters

Спасатели предостерегают людей от падения деревьев и оползней.


Фото: Reuters
 
 
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Дождь начался накануне вечером и продолжался всю ночь.

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