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Гаага взыскала с России 5,4 млн евро за задержание судна "Гринписа"
18.07.2017 19:41 — Новости Мира | Tut.by
Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию в размере 5,4 млн евро за задержание судна Arctic Sunrise с активистами «Гринпис» осенью 2013 года. Такое решение вынес арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге.
Согласно решению, более 1,6 млн евро Москва должна выплатить в качестве компенсации причиненного судну ущерба, 3 млн евро — за материальный и нематериальный ущерб, причиненный находившимся на борту людям, 625 тысяч евро — за авансы на оплату арбитражных издержек, а также 13,5 тысяч евро — за расходы, понесенные Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии.
Кроме того, Россия должна выплатить проценты на все эти суммы.
Команда голландского судна Arctic Sunrise была
В ноябре 2013 года члены команды Arctic Sunrise были освобождены под залог в размере 2 млн рублей, а в конце декабря того же года они попали под амнистию, объявленную в связи с 20-летием российской конституции. В июне 2014 года с судна Arctic Sunrise был снят арест, а в августе оно вернулось в Амстердам.
Арбитражное разбирательство в связи с задержанием Arctic Sunrise было инициировано Нидерландами в октябре 2013 года. В состав арбитража вошли представители Австpалии, Нидерландов, Польши, Мексики и Ганы.
Решение по существу суд в Гааге вынес в августе 2015 года, постановив, что Россия нарушила свои обязательства по конвенции ООН по морскому праву, произведя высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват Arctic Sunrise без предварительного согласия Нидерландов, а также произведя арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 человек, находившихся на борту судна.
Однако тогда арбитраж отложил вопрос определения размера компенсации и процентов до более позднего этапа разбирательства.
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Более 1,6 млн евро Москва должна выплатить в качестве компенсации причиненного судну ущерба, 3 млн евро - за материальный и нематериальный ущерб, причиненный...
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