Россия и Германия прокомментировали заявление о создании нового государства на Донбассе

18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании нового государства на Донбассе — Малороссии. В Кремле заявили, что это личная инициатива Захарченко, передает ТАСС .



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В Кремле подчеркнули, что придерживаются минских договоренностей по регулированию конфликта в Украине и пока не будут комментировать заявление Захарченко.

«Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу. Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям, все остальное пока не комментируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что слова Захарченко являются его личной инициативой, пишет РИА «Новости» .

«Заявление Захарченко, сделанное по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ», — отметил Песков.

Представитель Кремля пообещал сделать заявление «по мере того как будет сформулирована позиция по данному вопросу».

В правительстве Германии осудили заявление Захарченко. В Берлине ожидают, что Россия осудит эти действия и не будет «ни принимать, ни признавать» новое образование, заявили DW в немецком правительстве 18 июля. Правительство Германии убеждено, что решение конфликта на востоке Украины возможно только путем реализации Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко также отреагировал на сообщение о новом самопровозглашенном государстве на Донбассе. Он заявил , что Киев восстановит суверенитет над территориями Донбасса и Крыма.

Напомним, 18 июля в Донецке объявили о создании государства Малороссия. Заявление сделал глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Оно было сделано на встрече делегатов в Донецке, где «наряду с представителями Донбасса создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей».