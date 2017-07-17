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Россия и Германия прокомментировали заявление о создании нового государства на Донбассе
18.07.2017 20:01 — Новости Мира | Tut.by
18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании нового государства на Донбассе — Малороссии. В Кремле заявили, что это личная инициатива Захарченко, передает
В Кремле подчеркнули, что придерживаются минских договоренностей по регулированию конфликта в Украине и пока не будут комментировать заявление Захарченко.
«Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу. Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям, все остальное пока не комментируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что слова Захарченко являются его личной инициативой, пишет
«Заявление Захарченко, сделанное по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ», — отметил Песков.
Представитель Кремля пообещал сделать заявление «по мере того как будет сформулирована позиция по данному вопросу».
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Напомним, 18 июля в Донецке
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18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании нового государства на Донбассе - Малороссии. В Кремле...
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