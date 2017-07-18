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Президент Польши отказался подписывать скандальный законопроект о судебной реформе

18.07.2017 23:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Скандальный законопроект, уже прошедший через Сейм, не будет подписан президентом Анджеем Дудой. Он сомневается, что нынешний проект реформы сохранит независимость судов.


Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать скандальный законопроект о судебной реформе, вызвавший в стране и Евросоюзе волну протестов и уже принятый Сеймом. «Органы юстиции должны быть реформированы, но они должны быть реформированы разумно», — заявил он во вторник, 18 июля, отметив, что не будет подписывать закон в его нынешней редакции.

Законопроект предусматривает, в частности, избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов Сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии «Закон и справедливость». Национальный судебный совет не может быть «подчинен одной единственной партии, одной единственной группе», подчеркнул Анджей Дуда. В качестве компромисса он предложил избирать членов совета большинством в три пятых голосов депутатов — таким образом будет учитываться мнение и других партий.

Национальный судебный совет играет решающую роль при назначении и снятии с должности председателей судов любых инстанций. Если этот орган окажется под контролем правящей партии, с независимостью судов в Польше будет покончено, опасаются критики.

Ранее представительница Еврокомиссии заявила, что в Брюсселе наблюдают за развитием ситуации в Польше «с большой озабоченностью». Еврокомиссия планирует в ближайшее время рассмотреть планы польской судебной реформы. А акция протеста против нее в Варшаве собрала 16 июля до 10 тысяч участников.

 
 
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Анджей Дуда сомневается, что нынешний проект реформы сохранит независимость судов.

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