ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большинство американцев не верят, что Трамп сможет противостоять угрозе КНДР

18.07.2017 22:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не сможет должным образом противостоять угрозе, исходящей от КНДР в связи с развитием ее ракетной и ядерной программ. Об этом свидетельствуют результаты проведенного телеканалом ABC совместно с газетой The Washington Post опроса, результаты которого опубликованы во вторник.


Фото: Reuters

Согласно данным исследования, 63% опрошенных сомневаются, что Трамп сможет каким-то образом решить проблему КНДР, доверяют ему в этом лишь 36%. Между тем, более 81% респондентов заявили, что воспринимают КНДР как угрозу. 66% опрошенных рассматривают Пхеньян как «серьезную угрозу», при этом в 2005 году данный показатель был ниже на 12 процентных пунктов, отмечает ABC.

Около 74% участников опроса отметили, что обеспокоены возможностью полномасштабной войны с КНДР. Примерно половина из них подчеркнула, что данный вопрос вызывает у них сильную тревогу, следует из результатов опроса, участие в котором с 10 по 13 июля приняли более 1 тыс. жителей США.

8 июля во время двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита Группы двадцати в германском Гамбурге Трамп заявил, что проблема разработки ядерных и ракетных вооружений в КНДР, по его мнению, будет тем или иным образом решена, хотя на это может потребоваться больше времени.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Трамп ранее в своем Twitter неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное, по его мнению, давление на КНДР, которое должно увенчаться отказом Пхеньяна от ядерной и ракетной программ.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950−1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США «остаются заклятым врагом корейской нации».

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно результатам опроса, только 36% считают, что президент США сможет решить проблему КНДР. При этом 74% респондентов обеспокоены возможностью войны с Пхеньяном.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В России суд отправил администратора "группы смерти" в колонию на 3,4 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика