Глава НДР «учредил» новое государство Малороссию

Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия, учрежденного в Украине и «назначил» столицей Донецк.

Киев был назван Захарченко историко-культурным центром.

По словам главы ДНР, «переучреждение» государства сыграет большую роль в прекращении войны в Украине. Новообъявленная Малороссия решила взять курс «присоединение к Союзному государству России и Беларуси, при сохранении независимости и суверенитета» и выразила желание сохранить безвизовый режим со странами Евросоюза.

Как «глава нового государства» Захарченко выступил за введение в нем чрезвычайного положения на три года, в течение которых должно проводиться расследование преступлений, совершенных «в Одессе, на Майдане, в Донбассе». Также в это время деятельность всех политических партий должна быть запрещена.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на эту новость. Во время визита в Грузию он напомнил о том, что проект «Новороссии» был похоронен, и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

Руководство самопровозглашенной «Луганской народной республики» не принимало участия в учреждении «нового государства», передает РБК.