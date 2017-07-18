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Глава НДР «учредил» новое государство Малороссию
18.07.2017 20:19 — Новости Мира | БДГ
Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия, учрежденного в Украине и «назначил» столицей Донецк.
Киев был назван Захарченко историко-культурным центром.
По словам главы ДНР, «переучреждение» государства сыграет большую роль в прекращении войны в Украине. Новообъявленная Малороссия решила взять курс «присоединение к Союзному государству России и Беларуси, при сохранении независимости и суверенитета» и выразила желание сохранить безвизовый режим со странами Евросоюза.
Как «глава нового государства» Захарченко выступил за введение в нем чрезвычайного положения на три года, в течение которых должно проводиться расследование преступлений, совершенных «в Одессе, на Майдане, в Донбассе». Также в это время деятельность всех политических партий должна быть запрещена.
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на эту новость. Во время визита в Грузию он напомнил о том, что проект «Новороссии» был похоронен, и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.
Руководство самопровозглашенной «Луганской народной республики» не принимало участия в учреждении «нового государства», передает РБК.
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Глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия, учрежденного в Украине и «назначил» столицей Донецк. Киев был назван Захарченко...
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