ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белый дом: Трамп и Путин встречались на G20 дважды, а не один раз

19.07.2017 05:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«На полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге у президентов США и России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна, неофициальная встреча, сообщил Белый дом.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Сообщается, что второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов.

Большая часть первой — формальной — встречи Трампа с Путиным была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы. После той встречи российский президент заявил, что ему кажется, что Трамп принял его заверения в том, что Москва не вмешивалась в выборы президента США.

Второй разговор двух президентов продолжался примерно час, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Прерванный ужин

Как пишет Washington Post, примерно в середине ужина для глав государств Дональд Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Владимиром Путиным. Трамп был один, а с Путиным был его официальный переводчик, пишет Washington Post.

По мнению газеты, тот факт, что Трамп сам инициировал вторую встречу, показывает, как сильно американский президент жаждал установить дружеские отношения с Путиным в ходе саммита в Германии.

Сообщения о второй встрече Трампа с Путиным наверняка вызовут новый вплеск критики в адрес президента США в конгрессе, в том числе и со стороны республиканцев.

Все это происходит на фоне не утихающего скандала вокруг обвинений в сговоре президентской команды с Кремлем, разгоревшегося с новой силой после того, как стало известно, что Дональд Трамп-младший в ходе президентской кампании 2016 года встречался с российским юристом в расчете получить компромат на соперника его отца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным, но подтвердил сам факт встречи — после того, как об этом сообщили некоторые СМИ.

Первым еще об одной встрече Трампа и Путина рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Он сообщил Washington Post, что узнал о встрече от двух участников ужина глав государств, который были ее свидетелями.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй разговор двух президентов продолжался примерно час, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Президент Польши отказался подписывать скандальный законопроект о судебной реформе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика