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Белый дом: Трамп и Путин встречались на G20 дважды, а не один раз
19.07.2017 05:46 — Новости Мира | Tut.by
«На полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге у президентов США и России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна, неофициальная встреча, сообщил Белый дом.
Сообщается, что второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов.
Большая часть
Второй разговор двух президентов продолжался примерно час, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Прерванный ужин
Как пишет
По мнению газеты, тот факт, что Трамп сам инициировал вторую встречу, показывает, как сильно американский президент жаждал установить дружеские отношения с Путиным в ходе саммита в Германии.
Сообщения о второй встрече Трампа с Путиным наверняка вызовут новый вплеск критики в адрес президента США в конгрессе, в том числе и со стороны республиканцев.
Все это происходит на фоне не утихающего скандала вокруг обвинений в сговоре президентской команды с Кремлем, разгоревшегося с новой силой после того, как стало известно, что Дональд Трамп-младший в ходе президентской кампании 2016 года
Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным, но подтвердил сам факт встречи — после того, как об этом сообщили некоторые СМИ.
Первым еще об одной встрече Трампа и Путина рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Он сообщил Washington Post, что узнал о встрече от двух участников ужина глав государств, который были ее свидетелями.
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Второй разговор двух президентов продолжался примерно час, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
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