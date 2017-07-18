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В Саудовской Аравии женщину задержали из-за видео, на котором она в юбке и с непокрытой головой
19.07.2017 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Саудовской Аравии задержала женщину, которая была заснята на видео идущей по улице в короткой юбке, в топе и с непокрытой головой.
На допросе она заявила, что видео было опубликовано без ее ведома, передает CNN сообщение полиции. Она также
Ролик с женщиной, имя которой не называется, был опубликован в середине июля в снапчате модели по имени Хулуд (Khulood) — считается, что на видео изображена именно она. Видео разошлось по соцсетям и
После этого государственный комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока заявил, что проверяет видео и готовится предпринять необходимые шаги в связи с видео с «девушкой в оскорбительной одежде».
На видео женщина гуляла по исторической деревне Ушакир в местности Неджд, которая отличается религиозным консерватизмом и является родиной основателя ваххабизма Мухаммада ибн Абда аль-Ваххаба. На
В декабре 2016 года в Саудовской Аравии была арестована женщина по имени Малак аль-Шехри, которая выложила в соцсетях свою фотографию в юбке и с непокрытой головой. Какое ей было назначено наказание, не сообщалось.
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На допросе она заявила, что видео было опубликовано без ее ведома, передает CNN сообщение полиции.
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