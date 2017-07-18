В Саудовской Аравии женщину задержали из-за видео, на котором она в юбке и с непокрытой головой

Полиция Саудовской Аравии задержала женщину, которая была заснята на видео идущей по улице в короткой юбке, в топе и с непокрытой головой.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 июля 2017 г.

На допросе она заявила, что видео было опубликовано без ее ведома, передает CNN сообщение полиции. Она также сказала , что ее, как того требуют правила, сопровождал на улице родственник-мужчина.

Ролик с женщиной, имя которой не называется, был опубликован в середине июля в снапчате модели по имени Хулуд (Khulood) — считается, что на видео изображена именно она. Видео разошлось по соцсетям и спровоцировало , в числе прочего, призывы судить женщину за нарушение правил внешнего вида для женщин в общественном месте. Другие выступили в ее поддержку.

После этого государственный комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока заявил, что проверяет видео и готовится предпринять необходимые шаги в связи с видео с «девушкой в оскорбительной одежде».

На видео женщина гуляла по исторической деревне Ушакир в местности Неджд, которая отличается религиозным консерватизмом и является родиной основателя ваххабизма Мухаммада ибн Абда аль-Ваххаба. На других кадрах она ходит в том же наряде по пустыне.

В декабре 2016 года в Саудовской Аравии была арестована женщина по имени Малак аль-Шехри, которая выложила в соцсетях свою фотографию в юбке и с непокрытой головой. Какое ей было назначено наказание, не сообщалось.