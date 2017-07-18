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Белый дом: у Трампа и Путина не было второй полноценной встречи на полях G20
19.07.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткую беседу в конце ужина, организованного в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге, однако ее нельзя назвать полноценной встречей. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.
«Так называемой
Представитель Белого дома также подтвердил, что во время беседы президентов на ужине присутствовал только российский переводчик, так как переводчик американского лидера не владел русским языком.
«У каждой пары (лидер с супругой — прим. редакции) было по одному переводчику. Американский переводчик, сопровождавший президента Трампа, владел японским языком. Когда Трамп беседовал с Путиным, они воспользовались помощью российского переводчика, так как американский не знал русского языка», — рассказал он.
«Это не просто абсолютно нормально, это часть обязанностей президента взаимодействовать с главами государств», — заявил представитель Белого дома.
Трамп раскритиковал американские СМИ, которые назвали его беседу с президентом Путиным «секретным ужином», охарактеризовав такие публикации как ужасные.
«История лживых СМИ о секретном ужине с Путиным просто ужасна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером ФРГ. Пресса была в курсе», — написал он в своем
О второй встрече лидеров двух стран со ссылкой на представителя Белого дома ранее сообщило агентство
Ранее основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что она прошла вечером и продолжалась около часа. Именно он первым сообщил об этом.
«У них была встреча, на которой присутствовало не так много людей: [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон, переводчики, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и Путин, встреча продолжалась более двух часов, — сказал Бреммер во вторник в интервью агентству
Ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она
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Представитель Белого дома назвал обвинения в попытке скрыть факт второй встречи лидеров двух стран "подлыми и абсурдными".
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