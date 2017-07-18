Белый дом: у Трампа и Путина не было второй полноценной встречи на полях G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткую беседу в конце ужина, организованного в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге, однако ее нельзя назвать полноценной встречей. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.



Фото: пресс-служба президента России

«Так называемой второй встречи между президентом Трампом и президентом Путином не было, была краткая беседа в конце ужина», — сказал представитель американской администрации. Он также назвал обвинения в попытке скрыть факт второй встречи президентов «лживыми, подлыми и абсурдными».

Представитель Белого дома также подтвердил, что во время беседы президентов на ужине присутствовал только российский переводчик, так как переводчик американского лидера не владел русским языком.

«У каждой пары (лидер с супругой — прим. редакции) было по одному переводчику. Американский переводчик, сопровождавший президента Трампа, владел японским языком. Когда Трамп беседовал с Путиным, они воспользовались помощью российского переводчика, так как американский не знал русского языка», — рассказал он.

«Это не просто абсолютно нормально, это часть обязанностей президента взаимодействовать с главами государств», — заявил представитель Белого дома.

Трамп раскритиковал американские СМИ, которые назвали его беседу с президентом Путиным «секретным ужином», охарактеризовав такие публикации как ужасные.

«История лживых СМИ о секретном ужине с Путиным просто ужасна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером ФРГ. Пресса была в курсе», — написал он в своем Twitter .

О второй встрече лидеров двух стран со ссылкой на представителя Белого дома ранее сообщило агентство Reuters , при этом не уточнив подробностей встречи. Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, в свою очередь, сообщила, что 7 июля примерно в середине ужина, организованного для глав государств и их супругов, Трамп поднялся со своего места и занял свободное место рядом с Путиным. В этот момент американский лидер был один, а президент РФ был только в сопровождении переводчика, сообщило издание.

Ранее основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что она прошла вечером и продолжалась около часа. Именно он первым сообщил об этом.

«У них была встреча, на которой присутствовало не так много людей: [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон, переводчики, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и Путин, встреча продолжалась более двух часов, — сказал Бреммер во вторник в интервью агентству Bloomberg . — А после этого у них вечером прошла еще часовая встреча, о которой никто даже и не слышал».

Ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут , хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и в Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.