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Крупнейшие техногенные катастрофы новейшего времени
19.07.2017 07:55 — Новости Мира | Tut.by
Несмотря на бесчисленные достижения человека, полеты в космос и нанотехнологии, из-за просчетов или по злому умыслу люди нередко причиняют вред себе и окружающему миру. За последние 60 лет произошли ядерные аварии, загрязнение океана и земли нефтью, испытания термоядерного оружия, а также пожары, которые привели к многочисленным жертвам среди людей и серьезному ущербу для окружающей среды. В большинстве случаев природа не может восстановиться после трагедий десятилетиями.
TUT.BY собрал в одном ролике информацию о самых масштабных техногенных катастрофах новейшего времени.
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За последние 60 лет в мире произошли ядерные аварии, загрязнение океана и земли нефтью, испытания термоядерного оружия, а также пожары, которые привели к...
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