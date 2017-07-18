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Крупнейшие техногенные катастрофы новейшего времени

19.07.2017 07:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Несмотря на бесчисленные достижения человека, полеты в космос и нанотехнологии, из-за просчетов или по злому умыслу люди нередко причиняют вред себе и окружающему миру. За последние 60 лет произошли ядерные аварии, загрязнение океана и земли нефтью, испытания термоядерного оружия, а также пожары, которые привели к многочисленным жертвам среди людей и серьезному ущербу для окружающей среды. В большинстве случаев природа не может восстановиться после трагедий десятилетиями.

TUT.BY собрал в одном ролике информацию о самых масштабных техногенных катастрофах новейшего времени.

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За последние 60 лет в мире произошли ядерные аварии, загрязнение океана и земли нефтью, испытания термоядерного оружия, а также пожары, которые привели к...

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