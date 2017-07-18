Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил отказаться от ожидания полного выполнения минских соглашений для снятия санкций с России. По его мнению, отменять санкции нужно постепенно.



Зигмар Габриэль. Фото: Reuters

Ожидать полного выполнения минских соглашений для снятия санкций с России неправильно, было бы целесообразно изменить политику Евросоюза в этой области, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью журналу Focus .

«Действующие решения Евросоюза требуют 100-процентного выполнения принятых в Минске соглашений. После этого можно приступать к 100-процентной отмене санкций против России. Я считаю, что это условие неосуществимо. Было бы правильным отменять санкции небольшими порциям, шаг за шагом, чтобы показать, что сдвиги по направлению к миру приносят выгоду», — заявил Габриэль.

По его словам, Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США — воздействовать на Киев.

На уточняющий вопрос журналиста, причем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, Габриэль ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.

«Я не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы США устранились от решения проблем мировой политики», — пояснил глава МИД Германии.

28 июня 2017 года Совет ЕС продлил на полгода санкции, введенные против отдельных секторов экономики России 31 июля 2014 года. Санкции были продлены на полгода, до 31 января 2018 года. Ограничительные меры касаются доступа на европейские финансовые рынки ведущим российским банкам с мажоритарной долей государства в уставном капитале, их подразделений, учрежденных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

В заявлении Совета Евросоюза говорилось, что Брюссель продолжит политику непризнания вхождения Крыма и Севастополя в состав России.