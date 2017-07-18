На математической олимпиаде 15-летний сын Асада рассказал о борьбе страны с захватчиками

Люди, которые называют президента Сирии Башара Асада «диктатором», не понимают реалий этой страны. Об этом заявил сын сирийского президента 15-летний Хафез Асад в интервью изданию O Globo, сообщает Sky News .

Сын Асада прибыл в Рио-де-Жанейро в составе сирийской делегации на Международную математическую олимпиаду.

«Я знаю, каков мой отец. О нем в качестве президента люди говорят много разных вещей. И они зачастую близоруки [в своих оценках]. Но то, что они говорят, не имеет отношения к реальности», — заявил Хафез Асад.

По его словам, он также вынужден видеть ужас, который происходит в его стране.

«Народ и правительство [Сирии] едины в своей борьбе с захватчиками, которые оккупировали страну», — добавил сын сирийского президента.