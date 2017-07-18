ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов

19.07.2017 11:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто. Трансляция ведется на сайте Думы.

Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России смогут отменять решения о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения.

Принятый документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство.

Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.

Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. При этом совершившего подрыв смертника Акбаржона Джалилова уже посмертно лишили гражданства за то, что он представил ложные сведения при получении паспорта.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На математической олимпиаде 15-летний сын Асада рассказал о борьбе страны с захватчиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика