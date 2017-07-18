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В России Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов
19.07.2017 11:05 — Новости Мира | Tut.by
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто. Трансляция ведется на сайте Думы.
Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России смогут отменять решения о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения.
Принятый документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство.
Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.
Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. При этом совершившего подрыв смертника Акбаржона Джалилова уже
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Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.
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