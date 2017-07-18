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В Крыму, на Алтае, Кубани и Ставрополье вводят курортный сбор

19.07.2017 12:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Государственная дума приняла в третьем чтении о курортном сборе в четырех регионах. За документ проголосовали 317 депутатов, против — 61, двое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Эксперимент по введению сбора с туристов будет проведен в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки (около 1 доллара), а затем порог повысят до 100 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить за проживание в регионе будут обязаны все совершеннолетние туристы (за исключением льготных категорий), которые проводят там больше одного дня.

Курортный сбор действовал в России до 2004 года. В 2016 году возврат к этой практике поддержал президент Владимир Путин.

 
 
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Платить за проживание в регионе будут обязаны все совершеннолетние туристы (за исключением льготных категорий), которые проводят там больше одного дня.

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