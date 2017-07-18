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Начальник Генштаба Франции подал в отставку

19.07.2017 12:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Франция собирается сократить оборонный бюджет почти на миллиард евро. Начальник Генштаба Пьер де Вилье заявил, что армия в таких условиях не сможет защитить страну, и подал в отставку.


Пьер де Вилье. Фото: Reuters

Начальник Генерального штаба французской армии Пьер де Вилье в среду, 19 июля, подал в отставку из-за несогласия с политикой сокращения оборонного бюджета, проводимой французским президентом. Глава государства Эмманюэль Макрон принял отставку генерала.

Комментируя свое решение, Пьер де Вилье заявил, что в сложившихся обстоятельствах не может гарантировать состояние армии, необходимое для «защиты Франции и ее граждан». Он счел своим «долгом» высказать свои сомнения по поводу сокращения финансирования «за закрытыми дверями, честно и откровенно».

Критика решения о сокращении оборонного бюджета на 850 миллионов евро привела к конфликту между генералом и Макроном. Накануне президент заявил о «недостойной дискуссии» и призвал к «сдержанности и осознанию собственного долга». Правительство Франции собирается в этом году сократить расходы на 4,5 миллиарда евро, чтобы уменьшить дефицит бюджета.

 
 
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Франция собирается сократить оборонный бюджет почти на миллиард евро. Начальник Генштаба Пьер де Вилье заявил, что армия в таких условиях не сможет защитить...

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