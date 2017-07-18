ЛНР не знала о Малороссии, это – внутренняя инициатива ДНР

Представители ЛНР назвали идею учреждения нового государства Малоросии «внутренней инициативой ДНР», эта тема на переговорах в Минске обсуждаться не будет.

По заявлению участника делегации ЛНР Родиона Мирошника, для переговоров в Минске у самопровозглашенной республики есть уже утвержденная повестка, где намечены все вопросы для обсуждения.

Напомним, что глава НДР Александр Захарченко 18 июля объявил об учреждении нового государства Малороссия и назвал ее столицей Донецк.

«Глава нового государства» Захарченко выступил за введение в нем чрезвычайного положения на три года, в течение которых должно проводиться расследование преступлений, совершенных «в Одессе, на Майдане, в Донбассе». Также в это время деятельность всех политических партий должна быть запрещена.

Инициативу об учреждении Малороссии в Москве не приняли. По словам представителя Госдумы Леонида Калашникова, Захарченко «можно понять по-человечески, но не с точки зрения минских соглашений об урегулирование ситуации на востоке Украины». Калашников отметил, что главе ДНР следует быть «более осторожным в подобных вещах».

Член Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил о том, что ЛНР не направляла своих делегаций в Донецк, и никаких заседаний по этой теме не планировалось.