|
ЛНР не знала о Малороссии, это – внутренняя инициатива ДНР
19.07.2017 14:54 — Новости Мира | БДГ
Представители ЛНР назвали идею учреждения нового государства Малоросии «внутренней инициативой ДНР», эта тема на переговорах в Минске обсуждаться не будет.
По заявлению участника делегации ЛНР Родиона Мирошника, для переговоров в Минске у самопровозглашенной республики есть уже утвержденная повестка, где намечены все вопросы для обсуждения.
Напомним, что глава НДР Александр Захарченко 18 июля
«Глава нового государства» Захарченко выступил за введение в нем чрезвычайного положения на три года, в течение которых должно проводиться расследование преступлений, совершенных «в Одессе, на Майдане, в Донбассе». Также в это время деятельность всех политических партий должна быть запрещена.
Инициативу об учреждении Малороссии в Москве не приняли. По словам представителя Госдумы Леонида Калашникова, Захарченко «можно понять по-человечески, но не с точки зрения минских соглашений об урегулирование ситуации на востоке Украины». Калашников отметил, что главе ДНР следует быть «более осторожным в подобных вещах».
Член Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил о том, что ЛНР не направляла своих делегаций в Донецк, и никаких заседаний по этой теме не планировалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители ЛНР назвали идею учреждения нового государства Малоросии «внутренней инициативой ДНР», эта тема на переговорах в Минске обсуждаться не будет.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии