Судебная реформа в Польше: парламент - за, ЕС - против

Спорная судебная реформа в Польше, включающая контроль парламента и Минюста над назначением судей, вызвала критику не только в самой стране, но и в ЕС. DW разбиралась в деталях.



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Спор вокруг скандальной судебной реформы в Польше принял неожиданный оборот. Вечером во вторник, 18 июля, президент Анджей Дуда заявил, что не станет подписывать уже принятый депутатами сейма законопроект, наделяющий парламент и министерство юстиции полномочиями влиять на назначение судей, и потребовал внести в него изменения.

В его нынешней редакции новый законопроект, инициированный правящей партией «Закон и справедливость» (ЗиС), действует «как политический диктат», полагает польский президент. Дуда выступил в то самое время, когда в сейме проходило обсуждение реорганизации Верховного суда — последнего из трех законодательных изменений, призванных реформировать судебную систему.

В чем суть реформы

Заседание, на котором 18 июля обсуждалась реформа Верховного суда, проходило под крики «Позор!» и «Свинство!», звучавшие из лагеря оппозиции. Критики реформы судебной системы убеждены, что она похоронит принцип разделения властей и подорвет демократию в Польше. Реорганизация Верховного суда предполагает отставку его председателя и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности поле вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет министерство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей.

Рассмотрение поправок было в срочном порядке внесено в повестку дня сейма лишь за день до заседания парламента, 17 июля, пишет агентство dpa. Судя по всему, ЗиС пытается форсировать принятие всего пакета поправок, который был внесен в парламент только в прошлую среду. А уже в пятницу (вернее, в ночь с пятницы на субботу, 15 июля, поскольку обсуждение затянулось) были одобрены первые два законопроекта.

Один из них предоставляет парламенту, большинство в котором принадлежит правящей партии, полномочия выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Это орган, отвечающий за назначение судей и обеспечивающий независимость правосудия. Второй законопроект наделяет министра юстиции правом назначать руководителей судов и в любое время снимать их с должности.

Это означает, что нынешние руководители потеряют свои должности, как только закон вступит в силу. Комментируя эти законодательные инициативы, президент Дуда отметил, что Национальный судебный совет не должен быть «подчинен одной-единственной партии». В качестве альтернативы он предложил возможность участия других партий в выборе членов совета. Президент также пригрозил заблокировать запланированную реформу Верховного суда.

Протесты и критика со стороны оппозиции

Не исключено, что на его решение повлияла резкая критика новых законодательных инициатив, звучащая как внутри страны, так и со стороны Евросоюза. Предложенная ЗиС реформа судебной системы спровоцировала масштабные антиправительственные выступления. В воскресенье, 16 июля, тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов Польши, требуя отменить принятые поправки и планы по реформе Верховного суда.

Противники реформы убеждены, что она подорвет независимость судебной системы. Предложенные правящей партией изменения в законодательстве стерли «все сомнения, если они еще оставались, о том, что ЗиС хочет сделать судебную систему зависимой от правительства», подчеркнул на прошлой неделе Рафал Тжасковский, депутат сейма от крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Выступая во вторник на заседании сейма, депутат Борис Будка, входящий в ту же партию, указал, что ЗиС инициировала поправки в законодательство в собственных интересах. Будка считает, что с помощью судебной реформы правящая партия сможет добиться аннулирования результатов голосования на следующих парламентских выборах 2019 года, если они окажутся для нее неблагоприятными.

Депутаты от ЗиС, в свою очередь, настаивают на том, что у них есть демократический мандат на проведение реформы, которая позволит укрепить судебную систему. В среду, 19 июля, несмотря на предупреждения президента Дуды, законопроект по Верховному суду был направлен на дальнейшее рассмотрение профильного парламентского комитета.

Брюссель грозится принять меры

Между тем в Брюсселе уже потребовали от Варшавы остановить скандальную реформу. У Еврокомиссии есть «серьезные сомнения» относительно новой законодательной инициативы, которая может иметь «очень значительное негативное влияние на независимость правосудия» в Польше, констатировали в среду в ведомстве. И добавили, что еврокомиссары обсуждают возможную правовую и политическую реакцию на действия Польши — вплоть до лишения Варшавы права голоса на уровне ЕС.

Впрочем, эксперт Совета Европы по вопросам независимости судов, немецкий юрист Анне Сандерс признает, что у Евросоюза не так много возможностей повлиять на ситуацию в Польше. К примеру, лишение права голоса возможно только в том случае, если страны - члены ЕС единогласно признают, что Польша пренебрегла принятыми в Евросоюзе нормами правового государства, объяснила Сандерс в интервью DW, предположив, что Венгрия в этом случае может встать на сторону польских властей.