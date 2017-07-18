Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети

Газовые компании четырех европейских страны — Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии — объединят свои газотранспортные сети. Соответствующий меморандум 19 июля в Бухаресте подписали болгарские Bulgartransgas и ICGD, греческая DESFA, венгерская FGSZ Ltd. и румынская SNTG Transgaz, сообщает Минэнерго Болгарии.

Как отмечается в сообщении министерства, документ должен будет способствовать реализации проекта коридора для передачи природного газа в транзитные страны и на европейский рынок, а также в обратном направлении.

10 июля болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Болгария будет готова принимать весь российский газ со второй нитки «Турецкого потока» в случае прекращения транзита газа из России через Украину. «Если Россия прекратит качать 3 млрд куб м. через Украину, то мы будем покупать этот объем через «Турецкий поток», — пообещал Борисов (цитата по «Интерфакс» ).

За несколько дней до этого, 5 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр экономического развития «Венгрии» Петер Сийярто подписали соглашение о присоединении Венгрии к «Турецкому потоку». Поставки российского газа в Венгрию планируют наладить к концу 2019 года, их объем оценивается в 8 млрд куб. м в год.