В Саудовской Аравии освободили задержанную за прогулку в мини-юбке девушку

Саудовские власти заявили, что девушка, опубликовавшая видео своей прогулки в мини-юбке, отпущена на свободу. Об этом пишет газета Time .



Фото: Twitter

Как сообщается, полиция освободила девушку во вторник вечером после нескольких часов допроса.

Отмечается, что опубликованный ролик стал предметом дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи обратились с призывами арестовать девушку за то, что она нарушила религиозные предписания в королевстве.

Отмечается, что в Саудовской Аравии женщины традиционно должны носить в общественных местах длинное платье с рукавами, которое называется абайя.

Ранее сообщалось, что саудовские власти задержали гулявшую в мини-юбке девушку.