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В Саудовской Аравии освободили задержанную за прогулку в мини-юбке девушку

19.07.2017 20:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Саудовские власти заявили, что девушка, опубликовавшая видео своей прогулки в мини-юбке, отпущена на свободу. Об этом пишет газета Time.


Фото: Twitter

Как сообщается, полиция освободила девушку во вторник вечером после нескольких часов допроса.

Отмечается, что опубликованный ролик стал предметом дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи обратились с призывами арестовать девушку за то, что она нарушила религиозные предписания в королевстве.

Отмечается, что в Саудовской Аравии женщины традиционно должны носить в общественных местах длинное платье с рукавами, которое называется абайя.

Ранее сообщалось, что саудовские власти задержали гулявшую в мини-юбке девушку.

 
 
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Полиция освободила девушку во вторник вечером после нескольких часов допроса.

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