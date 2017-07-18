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В Саудовской Аравии освободили задержанную за прогулку в мини-юбке девушку
19.07.2017 20:23 — Новости Мира | Tut.by
Саудовские власти заявили, что девушка, опубликовавшая видео своей прогулки в мини-юбке, отпущена на свободу. Об этом пишет газета
Как сообщается, полиция освободила девушку во вторник вечером после нескольких часов допроса.
Отмечается, что опубликованный
Отмечается, что в Саудовской Аравии женщины традиционно должны носить в общественных местах длинное платье с рукавами, которое называется абайя.
Ранее сообщалось, что саудовские власти задержали гулявшую в мини-юбке девушку.
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Полиция освободила девушку во вторник вечером после нескольких часов допроса.
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