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Трамп решил свернуть программу ЦРУ по поддержке сирийских повстанцев

19.07.2017 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп решил свернуть программу ЦРУ по поддержке сирийских повстанцев, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

Решение было принято около месяца назад после встречи Трампа с главой ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Встреча была проведена перед первыми переговорами Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По словам собеседников газеты, решение отражает желание Трампа сотрудничать с Россией, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада и недовольна американской поддержкой вооруженной оппозиции. Кроме того, оно свидетельствует об умеренности США по вопросу смещения Асада, считают источники.

Многие из повстанцев, участвующих в программе, действовали на юго-востоке Сирии — в районе, где в июле Россия и США согласовали перемирие. В феврале 2017 года агентство Reuters писало, что ЦРУ заморозило программу поддержки повстанцев, которые контролируют территории на северо-западе страны.

 
 
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Решение было принято около месяца назад после встречи Трампа с главой ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

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