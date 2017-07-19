В Германии 547 мальчиков стали жертвами насилия в католической школе

В кафедральной школе баварского Регенсбурга с 1945 года до начала 1990-х как минимум 547 мальчиков стали жертвами насилия со стороны взрослых — как физического, так и сексуального. Об этом говорится в отчете независимого расследования, которое инициировала местная епархия. О насилии над детьми в Католической церкви в Германии заговорили еще в 2010-м; с каждым годом число жертв увеличивалось. «Медуза» рассказывает подробности этой истории.



Фото: bigstockphoto.com

Регенсбургские воробушки

18 июля был опубликован 440-страничный отчет о насилии в католической школе в Германии. Независимое расследование, которое возглавил юрист Ульрих Вебер, длилось несколько лет. За это время удалось выяснить, что как минимум 547 мальчиков из хора «Регенсбургер Домшпацен» и кафедральной школы при Регенсбургском соборе столкнулись с насилием со стороны учителей и священнослужителей. Речь идет как о физическом насилии (учеников, например, били палками и смычками), так и о сексуальном. В некоторых случаях — и о том и о другом.

Название хора мальчиков «Регенсбургер Домшпацен» переводится с немецкого как «регенсбургские воробушки». Это не только популярный и активно концертирующий церковный хор, но и один из старейших в мире — ему больше тысячи лет. Хористы «Регенсбургер Домшпацен» учатся и живут в кафедральной школе при соборе, «в уникальной атмосфере», как говорится на официальном сайте хора. Мальчикам здесь предлагают общее и музыкальное образование, постоянное проживание и путешествия по всему миру с выступлениями (визитной карточкой хора считается исполнение произведений Баха, Гайдна и Генделя), а также обещают , что интернат станет для них вторым домом. В реальности жертвы насилия описывали свою жизнь при хоре как «тюрьму, ад и концлагерь».

Хор был на виду еще и потому, что с 1964 по 1994 год его возглавлял родной брат папы римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер. Именно на его срок пришлась часть обвинений — правда, сам он утверждал, что не догадывался ни о чем подобном. По его словам , в школе во время его руководства была строгая дисциплина, но «никакого террора»; сообщения о насилии он списывал на враждебное отношение к Церкви. Тем не менее в своем докладе Ульрих Вебер возлагает на Ратцингера как минимум часть вины за происшедшее, поскольку руководитель хора «смотрел в сторону и не вмешался».

Голая порка

Впервые о происходящем за стенами хоровой школы заговорили в 2010-м — после серии сообщений и публикаций о насилии в Католической церкви в Германии. В самом начале года священник престижного берлинского иезуитского колледжа признался в насилии над своими подопечными, после чего 20 бывших учеников выступили с обвинениями в сексуальном насилии в адрес него и еще одного учителя. По их словам, все это происходило в 1970-е и 1980-е годы. Нанятая колледжем адвокат Урсула Рауе спустя всего три недели расследования смогла выявить 12 подозреваемых и 120 случаев насилия. За следующие полгода о пережитом сексуальном и физическом насилии со стороны священников сообщили около 300 человек, причем больше половины из них во время издевательств были детьми. В 18 из 27 немецких католических епархий начались расследования; речь шла и о школе при Регенсбургском соборе.

Большинство из тех, кто заговорил о пережитом насилии, долгие годы скрывали случившееся; многие из них обратились за помощью к психотерапевтам. Один из пострадавших на условиях анонимности рассказал СМИ и о насилии в начальной школе, откуда набирали мальчиков в Регенсбургский хор. Он вспоминал, что у директора школы в 1950-х годах был в ходу ритуал «голой порки»: у себя в кабинете он заставлял восьми-девятилетних мальчиков раздеться, а потом бил рукой. Иногда, по словам источника, доходило и до пенетрации.

Немецкий композитор и выпускник Регенсбургской кафедральной школы Франц Виттенбринк рассказывал , что в ней также царила «строго отработанная система садистских наказаний, умноженных на похоть». В частности, директор школы, по словам Виттенбринка, любил позвать к себе в комнату двух-трех мальчиков, поил их вином и мастурбировал с ними. Композитор утверждал, что это был общеизвестный факт — и у него не укладывается в голове, как брат папы римского, руководивший хором, мог об этом не знать.

49 насильников

К осени 2016 года о насилии заявили 422 бывших хориста «Регенсбургер Домшпацен», речь шла как минимум о 65 случаях сексуального насилия со стороны преподавателей и священников. По мнению прессы, в реальности эта цифра была еще больше — просто далеко не все нашли в себе силы сообщить о пережитом.

Новые результаты расследования подтверждают как масштаб происходившего, так и то, что физическое и сексуальное насилие было частью школьной системы. Ульрих Вебер назвал и число виновных: в общей сложности это 49 человек, 45 из которых практиковали физическое насилие в адрес учеников, а девять — разные формы сексуального насилия. Один из бывших хористов и жертв насилия Александер Пробст уточнил , что речь идет не о 547 разовых случаях: по его словам, 547 детей последовательно мучили и насиловали на протяжении нескольких лет. Психологические травмы от пережитого, говорит он, у жертв не зажили до сих пор.

Сам Александер Пробст столкнулся с насилием, когда был в третьем классе: в основном это были издевки и побои. Когда он перешел в старшие классы, учитель принудил его вступить в «секретную группу», где вместе с учениками пил пиво, курил и смотрел порнографию. Пробст вспоминает, что по ночам преподаватель приходил в общую спальню и залезал к нему под одеяло, а потом насиловал. По словам мужчины, это происходило более сотни раз; как только он рассказал об этом отцу, его тут же перевели в другую школу.

Незаинтересованная сторона

Пресса отмечала, что представители Церкви поначалу не спешили отвечать на обвинения и, казалось, находились в недоумении. Правда, молчали не все: архиепископ Аугсбургский Вальтер Микса, к примеру, списал насилие на влияние «сексуальной революции». По словам его бывших учеников, сам он тоже применял силу — жестоко бил их по лицу. Архиепископ сначала отрицал все обвинения, но затем признался, что, возможно, «время от времени давал им затрещины». 22 апреля 2010 года Вальтер Микса подал прошение об отставке. Георг Ратцингер также признался , что давал пощечины ученикам, и попросил у них за это прощения, — правда, оговорился, что прекратил это делать в 1984 году, когда Церковь запретила телесные наказания. Он признался, что его мучила совесть из-за наказаний, но в то же время описал их как «нормальную реакцию на ошибки и непослушание».

Ватикан дистанцировался от этой истории. Представитель папы римского заявил , что попытки найти связь между главой Католической церкви и обвинениями в насилии — это заговор и папа Бенедикт, служивший архиепископом в Мюнхене с 1977-го по 1981-й, тут ни при чем. Епископ Регенсбурга, которым в то время был Герхард Людвиг Мюллер, также не проявил заинтересованности в расследовании и отрицал все находки следствия.

Однако в 2012 году Мюллера на этой должности сменил Рудольф Водерхольцер, который начал активно сотрудничать со следствием и принес извинения жертвам (хотя тот же Пробст отмечал , что сам Водерхольцер ни в чем не виноват). Водерхольцер также призвал всех, кто столкнулся в свое время с насилием в школе, сообщить о произошедшем. После публикации предварительных результатов расследования в 2016 году специальная комиссия постановила , что каждой жертве насилия Церковь выплатит компенсацию от пяти до 20 тысяч евро; уголовные дела за давностью лет завести невозможно.

«Мы все совершили ошибки и многому научились. Сегодня мы видим, что могли бы многое сделать лучше — и раньше», — сказал представитель Регенсбургской епархии после оглашения результатов расследования.