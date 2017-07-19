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Летевший в Ирак пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары в пункте назначения

20.07.2017 00:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль, прервал полет из-за чрезмерной жары в пункте назначения, сообщает издание Hessenschau.

Отмечается, что на борту самолета находились 118 пассажиров.

По данным издания, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Анкары.

Уточняется, что температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия самолета должна была превысить 45 °C.

 
 
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Температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия самолета должна была превысить 45 °C.

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