|
У сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга
20.07.2017 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Врачи диагностировали у сенатора Джона Маккейна, республиканца от штата Аризона, опухоль мозга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на
Как следует из документа, 14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами по крайней мере в течение следующей недели.
Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил телеканалу
Газета
Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления законодателю.
«Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей. Поправляйтесь скорее», — приводит пресс-служба Белого дома слова главы государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления законодателю.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии