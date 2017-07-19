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У сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга

20.07.2017 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Врачи диагностировали у сенатора Джона Маккейна, республиканца от штата Аризона, опухоль мозга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте законодателя.


Джон Маккейн. Фото: Reuters

Как следует из документа, 14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами по крайней мере в течение следующей недели.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил телеканалу CNN, что у законодателя была диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, опухоль была удалена.

Газета The New York Times опубликовала заявление представителей больницы, где лечили сенатора. В нем говорится, что Маккейну может потребоваться курс радио- и химиотерапии.

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления законодателю.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей. Поправляйтесь скорее», — приводит пресс-служба Белого дома слова главы государства.

 
 
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Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления законодателю.

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