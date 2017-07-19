Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал усыновления

Президент США Дональд Трамп во время ужина, организованного в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге, обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным тему усыновления в Соединенных Штатах детей из России. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал в опубликованном в среду интервью газете The New York Times .

Он отметил, что беседа продолжалась около 15 минут , и напомнил, что рядом с Путиным сидела первая леди США Меланья Трамп. «Приближалось время десерта, — сообщил Трамп. — Я подошел, просто чтобы поприветствовать Меланью, и когда я был там, я поздоровался с Путиным».

«На самом деле по большей части это были любезности», — добавил он. «Просто говорили о разных вещах. На самом деле это было очень интересно, мы говорили об усыновлениях», — сказал Трамп. Он пояснил, что речь шла об усыновлении детей из России.

Американский лидер напомнил, что эту же тему обсуждал его сын Дональд Трамп — младший на состоявшейся в Нью-Йорке в июне 2016 года встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. «Это интересно, потому что, в частности, этого касалась беседа, которую Дон вел на той встрече», — сообщил хозяин Белого дома.

Он добавил, что до последнего времени не знал о контактах сына с Весельницкой. Трамп подчеркнул, что не нуждался в предоставлении российской стороной компрометирующей информации, касающейся его главной соперницы на президентских выборах — Хиллари Клинтон. Трамп-младший ранее признал, что рассчитывал получить от Весельницкой такие данные.