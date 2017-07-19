В Украине появилась партия Надежды Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила, что Минюст зарегистрировал ее партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом нардеп сообщила на Facebook .

«Отныне я не только внефракционный народный депутат Украины, а еще и лидер и председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», — сообщила депутат, добавив, что партию зарегистрировали 17 июля.

«Эта партия не будет формироваться привычным образом, мы не будем набирать много членов партии, раздавать всем членские билеты, указывать что делать и учить как партию любить. Вы можете стать сторонником действий партии, если вы понимает то идею и разделяете концепцию изменения политической системы в Украине», — отметила Савченко.