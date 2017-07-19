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Британия пригрозила вернуть Евросоюзу ядерные отходы

20.07.2017 10:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания проинформировала ЕС о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения после того, как страна выйдет из блока европейских стран, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ, представленный в ходе переговоров по Brexit.


Фото: Reuters

В документе указано, что ядерные отходы были завезены в Великобританию по соглашению об утилизации, но у страны есть право вернуть их в страну происхождения.

По данным газеты, пятая часть 126-тонных запасов плутония для гражданских нужд, которые хранятся на атомном комплексе в Селлафилде в графстве Камбрия Соединенного Королевства, привезена из-за границы из стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция. Этот комплекс с 70-х годов перерабатывает ядерное топливо из Евросоюза.

По словам одного из британских чиновников, имя которого издание не называет, ядерный вопрос станет одним из ключевых в переговорах между Великобританией и Евросоюзом по Brexit.

«Это может быть всего лишь напоминанием, что лодка с плутонием в конечном итоге может оказаться в гавани в Антверпене, если договоренность не будет достигнута», — заявил в интервью газете эксперт в этой области.

Решение выйти из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года в Великобритании. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

 
 
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По словам одного из британских чиновников, имя которого издание не называет, ядерный вопрос станет одним из ключевых в переговорах между Великобританией и...

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