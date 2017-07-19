В пятницу, 20 июля 2012 года, в зале кинотеатра Century Aurora 16 Movie Theater, расположенного в городке Орора (пригород Денвера, США), собрались поклонники Бэтмена. В этот день была премьера заключительной части трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Зрители с увлечением смотрели на экран и не обратили внимания на мужчину, вошедшего в зал через черный ход.

Человек выглядел странно: он был одет в форму спецназовца, бронежилет и противогаз. Те же, кто увидели его, решили, что это нанятый владельцами кинотеатра актер.



Фото: Reuters

Он не щадил никого

Некоторые думали, что все происходящее — трюк, даже когда пришедший бросил в зал дымовую шашку и открыл огонь из самозарядной винтовки. И лишь когда на пол полилась кровь зрителей первых рядов, которых расстрелял мужчина , те, кто находился в зале, в ужасе бросились к выходу, ища спасения.

Убийца этого ждал, и перенес огонь на тех, кто почти добрался до дверей. Когда винтовку заклинило, он пустил в ход ружье и пистолет. Пробившими стену пулями ранило нескольких людей в соседнем зрительном зале.

С момента первого звонка в полицию до прибытия стражей порядка к месту происшествия прошло всего 90 секунд. К этому времени, однако, стрелявший уже шел из зала к своей машине. Полицейским он сдался спокойно — кажется, он был удовлетворен содеянным.

В результате бойни в кинотеатре погибли 12 человек. Самой младшей жертве, Веронике Мозер-Салливан, было 6 лет, самому старшему, Гордону Каудену — 51 год. Среди 58 раненых оказался даже трехмесячный младенец.

В США был объявлен пятидневный траур, торжественная премьера фильма о Бэтмене, запланированная в Париже, была отменена.

Замкнутый, но приятный человек

Все ломали голову — что за маньяк учинил эту кровавую расправу?

24-летний уроженец Сан-Диего Джеймс Холмс соседями описывался как замкнутый, но приятный в общении человек.

В 2006 году он окончил школу, в 2010 году получил степень бакалавра по неврологии в Калифорнийском университете. Некоторое время после этого он не мог найти работу по профилю, и поэтому подрабатывал в «Макдоналдсе». Затем Холмс стал аспирантом медицинского факультета Колорадского университета и выступал с презентацией «Микро ДНК-маркеры» на конференции по биологическим причинам психических и неврологических расстройств.

Одинокий молодой человек, не имевший подруги, увлеченный компьютерными играми, самым большим грехом которого было превышение скорости — таких, как Джеймс Холмс, тысячи, и у окружающих они не вызывают беспокойства.

Зовите меня «Джокер»

Правда, весной 2012 года у Холмса проснулся интерес к настоящему оружию. Он приобрел самозарядную винтовку AR-15, два пистолета, дробовик и более 6000 патронов.

В начале июня Холмс подал заявку на тренировку на частном стрелковом полигоне, однако владелец заведения отказал ему. Хозяину полигона не понравилось поведение Холмса, и он решил отделаться от сомнительного клиента.

Когда уже после стрельбы Холмса задержала полиция, стражей порядка поразил цвет его волос — они были ярко-оранжевыми. На вопрос, кто он такой, мужчина ответил: «Джокер». Джокером звали главного злодея, который в фильме противостоял Бэтмену.

Этот ответ стал лишним поводом для подозрений в том, что стрелок из кинотеатра психически болен. Действительно, следствие установило, что несколько месяцев Холмс посещал психиатра, и у него подозревали шизофрению.

Впрочем, проведенная в ходе судебного процесса экспертиза не позволила выявить у обвиняемого психическое заболевание в степени, позволяющей объявить его недееспособным.

Холодный расчет

Напротив, Холмс вел себя как трезвый и расчетливый преступник — предварительно изучил место будущей расправы, подходы к нему, продумал, как попадет в зал с оружием.



Кинотеатр, где произошла стрельба. Фото: Commons.wikimedia.org/ Algr

Более того, он планировал сделать орудием убийства и свою квартиру. Уходя из дома, он установил там сложную систему минирования, которая должна была сработать при проникновении в квартиру посторонних. Чтобы ускорить появление полиции, Джеймс Холмс перед своим уходом громко включил стереосистему и поставил на повтор одну и ту же песню.

Соседка, пришедшая, чтобы урезонить Холмса, увидела, что дверь приоткрыта, и не решилась входить. Тем самым она спасла жизнь себе и окружающим, поскольку взрывчатки в доме Холмса хватило бы на разрушение здания и убийство десятков человек. Разминировали квартиру при помощи специального полицейского робота, предварительно эвакуировав население ближайших домов.

Премьера фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» должна была начаться сразу после полуночи. Холмс со своим вооружением, боеприпасами и снаряжением приехал на стоянку торгового центра.

Купив билет, он вместе со всеми прошел в зрительный зал. После трейлеров и рекламы Холмс незаметно вышел на стоянку, переоделся, взял оружие, и через «черный ход» вернулся в зал. Дальше начался кошмар…

Обвинение по 114 пунктам

30 июля Джеймсу Холмсу было предъявлены обвинения по 114 пунктам. Такое количество обвинений объясняется тем, что для каждого убийства или покушения было подано по два обвинения: «предумышленное убийство» и «убийство с чрезвычайным пренебрежением к человеческой жизни».

Таким образом, обвинение увеличивает возможности присяжных по нахождению вины, достаточной для вынесения смертного приговора.

Это стало особенно важно, когда сторона обвинения в апреле 2013 года заявила, что планирует добиваться смертного приговора, в то время как адвокаты Холмса заявляли о готовности подзащитного пойти на сделку со следствием, дабы избежать казни.

Следователи пытались добиться ответа на вопрос, зачем он это сделал? Однако Джеймс Холмс предпочитал отмалчиваться, что позволяло адвокатам вновь и вновь заявлять о его психическом недуге.

Пожизненное заключение вместо смертной казни

Процесс по делу Джеймса Холмса начался в апреле 2015 года. 16 июля 2015 года Джеймс Холмс был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Час «Х» для «Джокера» настал 7 августа 2015 года, когда решался вопрос о том, к чему будет приговорен стрелок из кинотеатра.

Решение о смертной казни можно было принять только в случае единогласного вердикта присяжных. Но такого единодушия среди членов коллегии не было. Некоторые посчитали, что правы адвокаты — человек, называющий себя «Джокером», вменяемым быть не может.

В итоге суд приговорил Джеймса Холмса к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Убийство стало причиной ажиотажного спроса на оружие

В январе 2013 года кинотеатр, в котором произошел массовый расстрел, возобновил свою работу. Большинство родственников погибших сочли это неправильным. «Лучше всего, чтобы его стерли с лица земли», — говорили они.

После бойни в кинотеатре в США вновь пошли разговоры о необходимости ужесточить правила продажи огнестрельного оружия. Но инициатива не была поддержана даже в самом штате Колорадо. Более того, расследование этого случая, как ни странно, добавило аргументов и сторонникам свободного обращения оружия. Выяснилось, что Холмс при планировании преступления специально изучал правила окрестных заведений, в том числе и кинотеатров. Он искал такой кинозал, правила которого запрещали бы вход с оружием. Отсутствие этого запрета «исключило» из списка потенциальных объектов несколько других кинотеатров в округе. Таким образом, Холмс выбрал кинотеатр, будучи уверенным, что никто точно не сможет оказать ему, вооруженному, какого-то сопротивления.

В Колорадо после происшествия наоборот был зафиксирован значительный рост продаж оружия. Как утверждают американские эксперты, так в Америке случается после каждого подобного случая — граждане покупают пистолеты и ружья, надеясь от подобных преступников защититься самостоятельно.