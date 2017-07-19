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Эстония примет дополнительный контингент НАТО к началу учений "Запад-2017"
20.07.2017 12:27 — Новости Мира | Tut.by
Эстония разместит на своей территории большой контингент союзников по НАТО к началу российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Об этом сообщил в четверг министр обороны балтийской республики Юри Луйк.
«В отличие от обычной практики мы со своей стороны приняли ряд мер, чтобы подготовиться к началу проведения этих учений. Самым ярким примером этой подготовки стало прибытие подразделений США в Эстонию», — сказал Луйк в интервью газете Maaleht.
Как напомнил министр, в республике также на постоянной основе размещен британский батальон, французские военные, к ним добавилась рота венгерских сил обороны, сейчас размещенная на юге Эстонии. По его словам, несмотря на то, что эти силы несопоставимы по численности с группировкой, развертываемой Россией, «очевидно все же, что даже символически это со стороны НАТО очень значительный шаг.»
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B стране уже находятся британский батальон, французские военные, а также венгерские силы обороны.
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