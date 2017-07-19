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Эстония примет дополнительный контингент НАТО к началу учений "Запад-2017"

20.07.2017 12:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Эстония разместит на своей территории большой контингент союзников по НАТО к началу российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Об этом сообщил в четверг министр обороны балтийской республики Юри Луйк.

«В отличие от обычной практики мы со своей стороны приняли ряд мер, чтобы подготовиться к началу проведения этих учений. Самым ярким примером этой подготовки стало прибытие подразделений США в Эстонию», — сказал Луйк в интервью газете Maaleht.

Как напомнил министр, в республике также на постоянной основе размещен британский батальон, французские военные, к ним добавилась рота венгерских сил обороны, сейчас размещенная на юге Эстонии. По его словам, несмотря на то, что эти силы несопоставимы по численности с группировкой, развертываемой Россией, «очевидно все же, что даже символически это со стороны НАТО очень значительный шаг.»

Как ранее сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, в стратегических учениях «Запад-2017» примут участие 12 700 военнослужащих. Маневры пройдут в сентябре нынешнего года на шести полигонах Беларуси, а также в России. По словам белорусского министра, проследить за ходом учений смогут более 80 приглашенных международных наблюдателей, включая представителей НАТО.

 
 
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B стране уже находятся британский батальон, французские военные, а также венгерские силы обороны.

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