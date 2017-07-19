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В Киеве прошла акция «Год без Павла», посвященная памяти Павла Шеремета
20.07.2017 12:38 — Новости Мира | БДГ
По случаю даты гибели Шеремета в украинской столице прошло шествие, в котором участники выдвигали требование властям о возобновлении расследования убийства белорусского журналиста.
Прошел ровно год после гибели Шеремета, а его убийца и исполнитель до сих пор не найдены.
По словам исполнительного директора Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон, правозащитники просили предоставить какие-либо доказательства, которые подтвердили бы версию о «российском следе», но власти этого не сделали, а следствие «повисло в воздухе». Если нет никаких улик, ясно, что требуется дополнительное международное расследование и призывают помочь в нем Евросоюз, США, а также правительства России и Беларуси.
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В докладе упоминается, что глава МВД Арсен Аваков сам признал, что дело Шеремета – очередной «висяк».
Коллеги и правозащитники требуют от властей привлечь зарубежных экспертов, указывая на провал расследования, что, собственно, признает и сам Аваков.
«Мы не первый раз разговариваем с представителями разных силовых структур, которые ведут это расследование, занимаются им. И, к сожалению, мы видим, что не только нет результатов, но и нет прогресса какого-либо», – говорит Елизавета Шеремет, дочь Павла Шеремета.
Петр Порошенко назвал расследование «делом чести», однако оно оказалось замороженным. В докладе Международного Комитета журналистов есть анализ действия властей и опровержение основной версии силовиков о том, что имел место «российский след». Версия не получила никакого подтверждения.
Напомним, что 20 июля в центре Киева
Напомним, в 1996 году Павел Шеремет был главным редактором БДГ, тогда же был назначен завотделом белорусского бюро на ОРТ и собкором телеканала в Беларуси.
Работал с оператором Дмитрием Завадским, который пропал в июле 2000 года. Завадский исчез, отправившись в аэропорт встречать Шеремета. Вместе они снимали фильм «Чеченский дневник» в Чечне, вместе были задержаны за незаконное пересечение границы в Беларуси, вместе прошли суд и получили условные сроки. После того, как Завадского похитили, и, предположительно, убили за откровенное интервью БДГ о воевавших в Чечне белорусах (такова официальная версия), Шеремет снял два документальных фильма: «Дикая охота» и «Дикая охота-2», посвященных пропавшим в Беларуси людям.
В Минске на Северном кладбище, где похоронен Павел Шеремет, собираются родственники и коллеги.
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По случаю даты гибели Шеремета в украинской столице прошло шествие, в котором участники выдвигали требование властям о возобновлении расследования убийства...
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