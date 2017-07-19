В Киеве прошла акция «Год без Павла», посвященная памяти Павла Шеремета

По случаю даты гибели Шеремета в украинской столице прошло шествие, в котором участники выдвигали требование властям о возобновлении расследования убийства белорусского журналиста.

Прошел ровно год после гибели Шеремета, а его убийца и исполнитель до сих пор не найдены.

По словам исполнительного директора Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон, правозащитники просили предоставить какие-либо доказательства, которые подтвердили бы версию о «российском следе», но власти этого не сделали, а следствие «повисло в воздухе». Если нет никаких улик, ясно, что требуется дополнительное международное расследование и призывают помочь в нем Евросоюз, США, а также правительства России и Беларуси.

Следователи Украины сообщали, что знают, как выглядит женщина, которая ночью подложила бомбу , однако фоторобот ее до сих пор не опубликован. Получается, что силовики не могут ее найти и не дают возможности помочь.

В докладе упоминается, что глава МВД Арсен Аваков сам признал, что дело Шеремета – очередной «висяк».

Коллеги и правозащитники требуют от властей привлечь зарубежных экспертов, указывая на провал расследования, что, собственно, признает и сам Аваков.

«Мы не первый раз разговариваем с представителями разных силовых структур, которые ведут это расследование, занимаются им. И, к сожалению, мы видим, что не только нет результатов, но и нет прогресса какого-либо», – говорит Елизавета Шеремет, дочь Павла Шеремета.

Петр Порошенко назвал расследование «делом чести», однако оно оказалось замороженным. В докладе Международного Комитета журналистов есть анализ действия властей и опровержение основной версии силовиков о том, что имел место «российский след». Версия не получила никакого подтверждения.

Напомним, что 20 июля в центре Киева взорвалась машина , на которой Павел Шеремет ехал на работу. В нее было заложено взрывное устройство. Известный журналист погиб на месте от полученных травм, хотя и был жив, когда его достали из автомобиля. Ему было 44 года. Белорусские власти на гибель одного из самых известных и узнаваемых журналистов на постсоветском пространстве никак не отреагировали. Эксперты выдвигают самые разные версии трагической гибели Шеремета.

Напомним, в 1996 году Павел Шеремет был главным редактором БДГ, тогда же был назначен завотделом белорусского бюро на ОРТ и собкором телеканала в Беларуси.

Работал с оператором Дмитрием Завадским, который пропал в июле 2000 года. Завадский исчез, отправившись в аэропорт встречать Шеремета. Вместе они снимали фильм «Чеченский дневник» в Чечне, вместе были задержаны за незаконное пересечение границы в Беларуси, вместе прошли суд и получили условные сроки. После того, как Завадского похитили, и, предположительно, убили за откровенное интервью БДГ о воевавших в Чечне белорусах (такова официальная версия), Шеремет снял два документальных фильма: «Дикая охота» и «Дикая охота-2», посвященных пропавшим в Беларуси людям.

В Минске на Северном кладбище, где похоронен Павел Шеремет, собираются родственники и коллеги.