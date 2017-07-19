Саудовский король велел арестовать принца за видео в интернете

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд постановил немедленно арестовать принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида и заключить под стражу тех, кто вместе с ним принимал участие в оскорблении граждан. Об этом сообщает Al-Arabia .

Король отметил, что будут приняты меры по противодействию несправедливости, насилию, девиантному поведению, оскорблению и нарушению закона. Правитель Саудовской Аравии подчеркнул, что обвиненные в подобных преступлениях будут судимы по законам шариата.

Как сообщал портал Arab News , принц уже был задержан полицией. Издание ссылается на видео, опубликованное пользователем в Twiiter , на котором, предположительно, запечатлен момент его задержания.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu , в среду, 19 июля, в соцсетях появилось видео, на котором принц Сауд избивает и оскорбляет людей. По данным агентства, среди его жертв были гражданин Йемена и две женщины. Согласно видео, инцидент произошел в Эр-Рияде.

В ноябре 2016 года в качестве наказания был выпорот принц Саудовской Аравии, член правящей семьи Аль Сауда, сообщал Reuters . За что именно принц понес наказание, не отмечалось, а также сколько ударов было нанесено принцу. Кроме того, он был приговорен к тюремному заключению. Имя принца не называлось.

В октябре 2016 года в Саудовской Аравии был казнен принц Турки бин Сауда аль-Кабира, которого признали виновным в убийстве молодого человека во время драки на окраине Эр-Рияда. По законам шариата, высшая мера наказания в Саудовской Аравии применяется к тем, кто совершил убийство, занимался контрабандой наркотиков, участвовал в вооруженных ограблениях, насиловал и богохульствовал.