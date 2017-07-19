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Саудовский король велел арестовать принца за видео в интернете
20.07.2017 15:11 — Новости Мира | Tut.by
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд постановил немедленно арестовать принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида и заключить под стражу тех, кто вместе с ним принимал участие в оскорблении граждан. Об этом сообщает
Король отметил, что будут приняты меры по противодействию несправедливости, насилию, девиантному поведению, оскорблению и нарушению закона. Правитель Саудовской Аравии подчеркнул, что обвиненные в подобных преступлениях будут судимы по законам шариата.
Как сообщал портал
Как отмечает турецкое агентство
В ноябре 2016 года в качестве наказания был выпорот принц Саудовской Аравии, член правящей семьи Аль Сауда, сообщал
В октябре 2016 года в Саудовской Аравии был казнен принц Турки бин Сауда аль-Кабира, которого признали виновным в убийстве молодого человека во время драки на окраине Эр-Рияда. По законам шариата, высшая мера наказания в Саудовской Аравии применяется к тем, кто совершил убийство, занимался контрабандой наркотиков, участвовал в вооруженных ограблениях, насиловал и богохульствовал.
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19 июля, в соцсетях появилось видео, на котором принц Сауд избивает и оскорбляет людей. По данным агентства, среди его жертв были гражданин Йемена и две женщины.
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