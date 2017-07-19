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На Донбассе за сутки погибли девять украинских военнослужащих

20.07.2017 15:52 — Новости Мира | Tut.by  
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За сутки на Донбассе погибли сразу девять украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.


Разрушенное в результате обстрела здание университета. Донецк, 29 июня 2017 года. Фото: Reuters

Он уточнил, что накануне, 19 июля, в районе проведения операции погибли четверо бойцов вооруженных сил Украины: трое подорвались на взрывном устройстве в районе поселка Новотошковское в Луганской области, еще один погиб при обстреле недалеко от Марьинки в Донецкой области.

А утром в четверг пятеро военных погибли в Донецкой области — четверо при обстреле Красногоровки, еще один — в районе поселка Новгородское.

Всего по состоянию на 11.00 погибли девять человек. Еще пять человек были ранены. Ранения различной степени тяжести, сказал Лысенко корреспонденту Украинской службы Би-би-си.

Это самые большие единовременные боевые потери Украины за последнее время. Последний раз соразмерные потери были 11 июня: четверо погибших в один день. В январе в результате обстрелов на востоке Украины за сутки погибли пятеро украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения.

В конце июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об объявлении «хлебного перемирия» — прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа.

Несмотря на договоренности, стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Во вторник, 18 июля, наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что число обстрелов на Донбассе за неделю увеличилось на 20%.

По данным ООН, с начала боев на востоке Украины в 2014 году погибли по меньшей мере 10 090 человек, из которых 2777 — мирные жители. Только за период с февраля по май 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 36 смертей и 157 ранений среди гражданских лиц. Всего с начала конфликта ранены 23 966 человек.

Более 1,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, а около 3 млн человек остались на территориях, контролируемых вооруженными группами.

В ООН заявляют, что стороны вооруженного конфликта неоднократно нарушали соглашения о прекращении огня, кроме того, по обе стороны линии соприкосновения применялись пытки.

Западные лидеры требуют от России повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Обвинение в несоблюдении минских соглашений стало поводом продлить санкции ЕС против России. Москва заявляет, что конфликт в Украине внутренний, а в срыве минских договоренностей виноват Киев.

 
 
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Это самые большие единовременные боевые потери Украины за последнее время. Последний раз соразмерные потери были 11 июня: четверо погибших в один день.

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