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"Часы Путина" проданы неизвестному покупателю за 1 млн евро

20.07.2017 20:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Аукционный дом в Монако рассказал о продаже с молотка часов, владельцем которых обозначен Владимир Владимирович Путин. Дорогостоящую модель Patek Philippe Triple Complication получил неизвестный покупатель.


Фото: Monaco Legend Auctions

Привлекшие внимание журналистов часы Patek Philippe Triple Complication, которые были выставлены на аукцион Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, ушли с молотка 19 июля.

Лот номер 239 (Часы Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) был продан в первый день аукциона (проходит с 19 июля по 21 июля), сообщили «Русской службе Би-би-си» в компании Monaco Legends.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями, сообщали в Monaco Legends. Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов.

Покупатель заплатил за эти часы 1,054 млн евро, сообщили «Би-би-си» в Monaco Legends.

Информация о том, кто стал новым владельцем часов, засекречена аукционом. «Часы проданы, и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации», — говорится в ответе председателя Monaco Legends Motors Клода Коэна, поступившего в адрес «Русской службы Би-би-си».

Новости о том, что аукционный дом Antiquorum выставил лот с часами Patek Philippe Triple Complication, появились в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. На фотографии на сайте была указана документация с именем владельца — Mr Vladimir Vladimirovic Putin.

Авторы сайта предполагали, что часы стоимостью порядка 1 млн долларов принадлежат президенту России. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о продаже «часов Путина», назвал эту информацию фейком.

Однако позднее компания Monaco Legends, которая проводит аукцион Antiquorum, сообщила «Русской службе Би-би-си», что часы Patek Philippe Triple Complication были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».

В гарантийном паспорте Pathek Philippe в 99,9% случаев указано имя фактического покупателя часов, и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека, говорилось тогда в ответе, поступившем «Би-би-си» от аукционного дома.

 
 
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Компания Monaco Legends, которая проводит аукцион Antiquorum, сообщила, что часы Patek Philippe Triple Complication были приобретены "очень важной персоной в подарок человеку по имени...

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