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"Забыла" английский. Трамп пожаловался, что жена премьера Японии весь ужин на G20 молчала

20.07.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Акиэ Абэ, супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ, могла сделать вид, что не знает английский язык, чтобы не общаться с президентом США Дональдом Трампом во время ужина на саммите G20 в Гамбурге. Об этом пишет в четверг, 20 июля, британская газета The Independent.


Синдзо Абэ с женой. Фото: Reuters

В интервью The New York Times американский лидер сообщил, что сидевшая рядом с ним во время ужина жена главы японского правительства «потрясающая женщина». При этом Трамп посетовал, что она не говорит по-английски.

Глава государства рассказал американскому изданию, что Акиэ Абэ не знает даже слова «привет». Он отметил, что весь ужин, длившийся около двух часов, она просидела молча и это было крайне неловко.

Журналисты газеты при этом указали, что Акиэ Абэ на самом деле свободно владеет английским языком. В частности, она выступала с речью на нем в ходе одного из симпозиумов.

Саммит G20 прошел в Гамбурге 7-8 июля.

 
 
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Американский лидер сообщил, что сидевшая рядом с ним во время ужина жена главы японского правительства "потрясающая женщина". При этом Трамп посетовал, что она не...

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