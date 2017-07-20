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"Забыла" английский. Трамп пожаловался, что жена премьера Японии весь ужин на G20 молчала
20.07.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by
Акиэ Абэ, супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ, могла сделать вид, что не знает английский язык, чтобы не общаться с президентом США Дональдом Трампом во время ужина на саммите G20 в Гамбурге. Об этом пишет в четверг, 20 июля, британская газета The Independent.
В интервью The New York Times американский лидер сообщил, что сидевшая рядом с ним во время ужина жена главы японского правительства «потрясающая женщина». При этом Трамп посетовал, что она не говорит по-английски.
Глава государства рассказал американскому изданию, что Акиэ Абэ не знает даже слова «привет». Он отметил, что весь ужин, длившийся около двух часов, она просидела молча и это было крайне неловко.
Журналисты газеты при этом указали, что Акиэ Абэ на самом деле свободно владеет английским языком. В частности, она выступала с речью на нем в ходе одного из симпозиумов.
Саммит G20 прошел в Гамбурге 7-8 июля.
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Американский лидер сообщил, что сидевшая рядом с ним во время ужина жена главы японского правительства "потрясающая женщина". При этом Трамп посетовал, что она не...
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