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В Минске и Киеве почтили память Павла Шеремета. ОБСЕ и ЕС призвали ускорить расследование убийства
20.07.2017 22:18 — Новости Мира | Tut.by
В Минске и Киеве 20 июля почтили память погибшего журналиста Павла Шеремета, машина которого взорвалась ровно год назад в украинской столице. Представители ЕС и ОБСЕ призвали власти Украины ускорить расследование убийства журналиста.
Журналист Павел Шеремет
Сегодня в Киеве колонна людей, среди которых были журналисты, депутаты Верховной рады и дипломаты, прошла от места убийства журналиста мимо Администрации президента и остановилась у стен МВД. Участники акции памяти хотели призвать правоохранителей ускорить расследование, пишет
Возле МВД к собравшимся вышел пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко, который заявил, что у следствия до сих пор нет подозреваемых, а дело не раскрыто из-за того, что его очень тщательно спланировали.
В Минске 20 июля несколько десятков человек отправились на Северное кладбище, чтобы почтить память Шеремета. Журналисты, люди творческих профессий, общественные активисты приехали на его могилу. Среди приехавших — Светлана Завадская, чей супруг Дмитрий исчез в 2000 году, бывшая руководитель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, журналист Алесь Залевский, правозащитница Татьяна Ревяко, белорусский кинорежиссер Виктор Дашук, сообщает «
Литвина заявила, что настало время требовать международное расследование убийства Шеремета: «Наказывать, а тем более убивать журналиста за его профессию нельзя. Простить такое невозможно. Именно это подтолкнуло международное сообщество к солидарности. И поскольку сам Павел считал главным критерием своей работы опору на правду, то делом чести будет выяснить, кому на самом деле мешала его работа».
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
«Смерть Шеремета напоминает всем нам, что безопасность журналистов должна быть приоритетной в Украине и других регионах мира. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру».
Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли
«В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления», — сказано в сообщении представительства ЕС.
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В Минске и Киеве 20 июля почтили память погибшего журналиста Павла Шеремета, машина которого взорвалась ровно год назад в украинской столице. Представители ЕС и...
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