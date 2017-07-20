В Минске и Киеве почтили память Павла Шеремета. ОБСЕ и ЕС призвали ускорить расследование убийства

В Минске и Киеве 20 июля почтили память погибшего журналиста Павла Шеремета, машина которого взорвалась ровно год назад в украинской столице. Представители ЕС и ОБСЕ призвали власти Украины ускорить расследование убийства журналиста.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Елене Притуле, однако ее самой в машине не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.



Люди принимают участие в траурном шествии в память о Павле Шеремете, Киев, 20 июля 2017 года. Фото: Reuters

Сегодня в Киеве колонна людей, среди которых были журналисты, депутаты Верховной рады и дипломаты, прошла от места убийства журналиста мимо Администрации президента и остановилась у стен МВД. Участники акции памяти хотели призвать правоохранителей ускорить расследование, пишет ТАСС .

Возле МВД к собравшимся вышел пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко, который заявил, что у следствия до сих пор нет подозреваемых, а дело не раскрыто из-за того, что его очень тщательно спланировали.



Люди зажигают свечи в память о Павле Шеремете, Киев, 20 июля 2017 года. Фото: Reuters

В Минске 20 июля несколько десятков человек отправились на Северное кладбище, чтобы почтить память Шеремета. Журналисты, люди творческих профессий, общественные активисты приехали на его могилу. Среди приехавших — Светлана Завадская, чей супруг Дмитрий исчез в 2000 году, бывшая руководитель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, журналист Алесь Залевский, правозащитница Татьяна Ревяко, белорусский кинорежиссер Виктор Дашук, сообщает « Радыё Свабода ».



Фото: svaboda.org

Литвина заявила, что настало время требовать международное расследование убийства Шеремета: «Наказывать, а тем более убивать журналиста за его профессию нельзя. Простить такое невозможно. Именно это подтолкнуло международное сообщество к солидарности. И поскольку сам Павел считал главным критерием своей работы опору на правду, то делом чести будет выяснить, кому на самом деле мешала его работа».



Фото: svaboda.org

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил , что убийство Шеремета не может остаться нераскрытым. Он также призвал власти стран — членов ОБСЕ принять меры, чтобы положить конец безнаказанности за нападения на журналистов.

«Смерть Шеремета напоминает всем нам, что безопасность журналистов должна быть приоритетной в Украине и других регионах мира. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру».

Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти ускорить расследование убийства Шеремета.

«В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления», — сказано в сообщении представительства ЕС.

Год назад был убит Павел Шеремет: «Подозреваемых нет. Следствие зашло в тупик»