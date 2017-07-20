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В НАТО заподозрили Россию в создании "троянского коня" в Беларуси

21.07.2017 01:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Командующий американскими войсками в Европе заявил о том, что восточноевропейские страны Альянса опасаются российско-белорусских учений «Запад-2017». По их мнению, оставленное оружие может быть использовано за рубежом.


Бен Ходжес. Фото: Reuters

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2017». «Есть опасения, что речь идет о „Троянском коне“. В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении», — сказал Ходжес.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

По его словам, пока нет никаких оснований говорить о том, что у России есть такие планы. Однако, как отметил, Ходжес, большая открытость Москвы в вопросе своих «военных игр» помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном.

Ходжес указал, что США и их союзники всегда говорят о том, сколько человек реально участвуют в военных учениях. В соответствии с международными документами эта цифра не должна превышать 13 тысяч. Однако в Восточной Европе считают, что в учениях «Запад-2017» могут принять участие более 100 тысяч человек.

Американский генерал указал, что никаких особых мер предосторожности в связи с учениями в Беларуси предпринято не будет. Речь идет лишь об отправке дополнительных 120 десантников в страны Прибалтики «для учений небольшого уровня».

Учения «Запад 2017» должны пройти с 14 по 20 сентября. В Москве и Минске указывают, что на территории Беларуси в них примут участие около 6 тысяч военнослужащих.

 
Теги: Минск
 
 
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По их мнению, оставленное оружие может быть использовано за рубежом.

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