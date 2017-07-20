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Time опубликует на обложке июльского номера портрет Путина

21.07.2017 00:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Новый номер журнала Time выйдет 31 июля с изображением президента России Владимира Путина на обложке. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте журнала.

Заголовком обложки станет фраза «Секретный план остановки заговора Путина по выборам», а лицо президента будет составлено из серых иконок учетных записей пользователей. Автор статьи Массимо Калабреси пишет о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Он также говорит о том, США готовились к возможной кибератаке «русских» хакеров. Также Калабреси пишет о плане, который был составлен американскими сотрудниками по информационной безопасности. В статье указывается, что 15-страничный план говорит о том, «насколько был обеспокоен Вашингтон».


Фото: time.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле заявлял, что Россия заинтересована в том, чтобы «политики, которые возглавляют страны, имели позитивный подход к будущему двусторонних отношений». «Но также напомню слова Путина, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-то внутренние дела, а руководство страны выбирают не за счет чьего-то влияния, а народ страны», — сказал Песков. Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявления о вмешательстве России в выборы в США.

Всего портрет президента России Владимира Путина появлялся на обложке Time 8 раз.

 
 
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Всего портрет президента России Владимира Путина появлялся на обложке Time 8 раз.

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