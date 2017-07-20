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Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение

21.07.2017 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
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У юго-западного побережья Турции произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис. На курортном греческом острове Кос есть жертвы. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, землетрясение произошло в 01.31 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщается о госпитализации нескольких жителей города Мугла, и около 70 пострадавших в городе Бодрум. По меньшей мере два человека погибли на греческом острове Кос, сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра острова.

Также сообщается, что землетрясение привело к образованию небольшого цунами. По информации британской газеты The Daily Mail, оно привело к подтоплению некоторых отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

Позднее произошло не менее шести афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

 
 
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Сообщается о госпитализации нескольких жителей города Мугла, и около 70 пострадавших в городе Бодрум. По меньшей мере два человека погибли на греческом острове Кос.

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