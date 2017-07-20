Стрелков рассказал о ПВО ДНР в день крушения MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков в ходе дебатов с Алексеем Навальным заявил, что у ополченцев не было возможности сбить Boeing малайзийской авиакомпании в 2014 году.



Фото: Навальный LIVE/YouTube.com

Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков (Гиркин) в ходе транслировавшихся в интернете дебатов с Навальным ответил на вопрос из twitter о том, почему он долго молчал о том, кто именно сбил Boeing, летевший рейсом MH-17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом. «Ополчение Boeing не сбивало за отсутствием средств, которыми могло сбить», — сказал Стрелков.

«Все средства, которые были у меня в распоряжении, включали пять «ЗРК-Игла» и одну «Стрела 10», которая на момент падения Boeing прикрывала Зугрес (город в Донецкой области — прим. редакции).

«Ополчение, подчиненное мне, сбить Боинг не могло никак. Других комментариев на этот счет я давать не могу и не буду. Я не участвовал в расследовании и даже не интересуюсь им принципиально», — подчеркнул Стрелков.

Позже один из пользователей twitter спросил Стрелкова, почему он сначала сообщил о сбитом Ан-26 в этот день, а затем стер это сообщение. «Я ничего не писал в twitter, потому что я в нем не находился. Я не находился ни в одной из социальных сетей. Этого сообщения я не писал», — подчеркнул он.

«Я могу дать слово чести, я могу поклясться на Библии, что я не писал данного сообщения. С другой стороны, мне все равно, поверьте мне», — сказал Стрелков.

В организации обстрела Boeing родственники погибших пассажиров из Великобритании в июле 2015 года обвиняли именно Стрелкова, подав на него иск в суд. От него потребовали компенсации в размере $ 500 млн. Аналогичный иск был подан на него в США.

В ответ Стрелков назвал «глубоко симптоматичным» является то, что жители Великобритании «оценили» жизни своих родственников в деньгах.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на территории Донецкой области Украины. На борту самолета, вылетевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа, все они погибли.

За три года расследования международная комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты , выпущенной системой «Бук М-1». Кроме того, осенью 2016 года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка находилась на территории, контролируемой сепаратистами. Однако доподлинно установить, кто именно выпустил ракету, до сих пор так и не удалось.

Дебаты Навального и Стрелкова транслировались на YouTube-канале Навального, канале сторонников Стрелкова «РойТВ», агентством Reuters и «Дождем». Модератором выступил журналист Михаил Зыгарь.