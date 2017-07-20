|
Стрелков рассказал о ПВО ДНР в день крушения MH17
21.07.2017 06:46 — Новости Мира | Tut.by
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков в ходе дебатов с Алексеем Навальным заявил, что у ополченцев не было возможности сбить Boeing малайзийской авиакомпании в 2014 году.
Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков (Гиркин) в ходе транслировавшихся в интернете дебатов с Навальным ответил на вопрос из twitter о том, почему он долго молчал о том, кто именно сбил Boeing, летевший рейсом MH-17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом. «Ополчение Boeing не сбивало за отсутствием средств, которыми могло сбить», — сказал Стрелков.
«Все средства, которые были у меня в распоряжении, включали пять «ЗРК-Игла» и одну «Стрела 10», которая на момент падения Boeing прикрывала Зугрес (город в Донецкой области — прим. редакции).
«Ополчение, подчиненное мне, сбить Боинг не могло никак. Других комментариев на этот счет я давать не могу и не буду. Я не участвовал в расследовании и даже не интересуюсь им принципиально», — подчеркнул Стрелков.
Позже один из пользователей twitter спросил Стрелкова, почему он сначала сообщил о сбитом Ан-26 в этот день, а затем стер это сообщение. «Я ничего не писал в twitter, потому что я в нем не находился. Я не находился ни в одной из социальных сетей. Этого сообщения я не писал», — подчеркнул он.
«Я могу дать слово чести, я могу поклясться на Библии, что я не писал данного сообщения. С другой стороны, мне все равно, поверьте мне», — сказал Стрелков.
В организации обстрела Boeing родственники погибших пассажиров из Великобритании в июле 2015 года обвиняли именно Стрелкова, подав на него иск в суд. От него потребовали компенсации в размере $ 500 млн. Аналогичный иск был подан на него в США.
В ответ Стрелков назвал «глубоко симптоматичным» является то, что жители Великобритании «оценили» жизни своих родственников в деньгах.
Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines
За три года расследования международная комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате
Дебаты Навального и Стрелкова транслировались на YouTube-канале Навального, канале сторонников Стрелкова «РойТВ», агентством Reuters и «Дождем». Модератором выступил журналист Михаил Зыгарь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ополчение, подчиненное мне, сбить Боинг не могло никак. Других комментариев на этот счет я давать не могу и не буду. Я не участвовал в расследовании и даже не...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии