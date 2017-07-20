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Siemens прекратила поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям

21.07.2017 09:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Немецкая компания Siemens заявила, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству.


Фото: Reuters

В Siemens официально подтвердили, что все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим Siemens выходит из совместного российского предприятия «Интеравтоматика», которое, по данным Reuters, было одним из подрядчиков перевозки турбин в Крым.

Напомним, в начале июля 2017 года Reuters сообщило, что турбины Siemens, изготовленные на заводе в Санкт-Петербурге, были доставлены в Крым, хотя изначально закупались для установки в Тамани. Поставка немецких турбин для теплоэлектростанций в Крыму нарушила бы санкции Евросоюза.

Российские власти заявляют, что в Крым поставлены турбины, произведенные на территории России, не уточняя, имеют они отношение к Siemens или нет.

Из-за нарушения контрактных обязательств Siemens подала в суд на своих партнеров в России. При этом Siemens не передала российским подрядчикам оборудование, которое необходимо для установки турбин.

 
 
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На заводе официально подтвердили, что все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были незаконно поставлены в Крым.

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