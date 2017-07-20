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Песков о проданных на аукционе "часах Путина": покупателя жалко
21.07.2017 13:49 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом Antiquorum, который ранее за €1 млн продал часы якобы Владимира Путина, скорее всего, обманул покупателя. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Эти часы никогда не имели никакого отношения к президенту [России]. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, и весьма удачный, судя по сумме», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что Кремль не будет выходить на связь с аукционным домом и выяснять принадлежность данных часов. По его словам, пусть покупатель сам разбирается с аукционным домом.
«Покупателя жалко», — сказал Песков, отметив, что «дело Остапа Бендера живет».
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Новости о том, что аукционный дом Antiquorum выставил лот с часами Patek Philippe Triple Complication,
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"Покупателя жалко", - сказал Песков, отметив, что "дело Остапа Бендера живет".
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