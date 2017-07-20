Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом Antiquorum, который ранее за €1 млн продал часы якобы Владимира Путина, скорее всего, обманул покупателя. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент «Газеты.Ru».



Фото: Monaco Legend Auctions

«Эти часы никогда не имели никакого отношения к президенту [России]. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, и весьма удачный, судя по сумме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Кремль не будет выходить на связь с аукционным домом и выяснять принадлежность данных часов. По его словам, пусть покупатель сам разбирается с аукционным домом.

«Покупателя жалко», — сказал Песков, отметив, что «дело Остапа Бендера живет».

Ранее «Би-би-си» сообщала, что неизвестный покупатель приобрел на аукционе часы, якобы принадлежавшие Владимиру Путину.

Новости о том, что аукционный дом Antiquorum выставил лот с часами Patek Philippe Triple Complication, появились в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. На фотографии на сайте была указана документация с именем владельца — Mr Vladimir Vladimirovic Putin. Авторы сайта предполагали, что часы стоимостью порядка 1 млн долларов принадлежат президенту России. Однако позднее компания Monaco Legends, которая проводит аукцион Antiquorum, сообщила «Русской службе Би-би-си», что часы Patek Philippe Triple Complication были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». В гарантийном паспорте Pathek Philippe в 99,9% случаев указано имя фактического покупателя часов, и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека, говорилось тогда в ответе от аукционного дома.